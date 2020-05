Protezione Civile, conferenza stampa Iss/ Bollettino coronavirus 8 maggio “curva giù”

Pubblicità

«La curva dell’epidemia di coronavirus va decrescendo, è un segnale che prosegue e stiamo andando verso un numero più basso in tutte le Regioni»: così ha spiegato il Presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa con il bollettino di aggiornamento epidemiologico del coronavirus, in attesa dei dati sul contagio che la Protezione Civile renderà noto come sempre alle ore 18 con tutti gli aggiornamenti del 8 maggio 2020.

«Solo nella prossima settimana sarà possibile avere i dati relativi all’andamento dei casi nei primi giorni della Fase 2», ha spiegato Brusaferro facendo riferimento a quanto espresso anche nell’altra conferenza stampa di ieri, quella volta collegato con la Commissione Affari Sociali della Camera. Dalle analisi dell’Iss però si evince come a livello generale si sta andando verso un numero di casi molto basso in pratica in tutte le Regioni, compresa la Lombardia: mentre «l’incidenza di letalità si conferma soprattutto nelle fasce d’età più elevate: su 2400 deceduti, la maggioranza ha come prima causa infezione di Covid, invece il 12% ha cause che si sono sovrapposte».

BOLLETTINO CORONAVIRUS: I DATI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le analisi dell’iss si accompagnano ai numeri visti ieri nell’ultimo bollettino della Protezione Civile sull’andamento del contagio del coronavirus in Italia: i dati aggiornati prima dell’8 maggio vedono +274 morti (29.958 totali), 215.858 persone contagiate di cui attualmente malati sono 89.624 (-1.904 rispetto a mercoledì). Dei contagiati attivi in questo momento, -22 terapie intensive rispetto a ieri (1.311), -595 ricoveri in reparti Covid-19 (15.174 totali) e 73.139 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Da segnalare nell’ultimo report anche il boom dei guariti-dimessi – +3.031 sui 96.276 totali – 70.359 tamponi in Italia, con rapporto tra test e contagi fermo al 2% (ieri era il 2,2%).

A livello di distribuzione del contagio sulle Regioni, il bollettino della Protezione Civile di ieri indica 32.015 persone attualmente positive in Lombardia, 14.469 in Piemonte, 8.011 in Emilia-Romagna, 6.534 in Veneto, 4.716 in Toscana, 3.248 in Liguria, 4.348 nel Lazio, 3.247 nelle Marche, 2.800 in Puglia, 2.139 in Campania, 2.127 in Sicilia, 1.770 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Trento, 927 in Friuli Venezia Giulia, 633 in Calabria, 583 in Sardegna, 551 nella Provincia autonoma di Bolzano, 170 in Molise, 155 in Basilicata, 141 in Umbria e 130 in Valle d’Aosta.





