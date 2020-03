Protezione civile, diretta conferenza stampa/ Video: bollettino 28 marzo coronavirus

Dopo cinque settimane dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, l’Italia supera la Cina per numero di casi. Secondo le ultime stime della Johns Hopkins University è ferma a 81.342 casi, il nostro Paese è a quota 86.498 secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile. A fornirli ieri è stato Domenico Arcuri, il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, intervenuto in conferenza stampa. Sono 66.414 gli attualmente positivi (+4.401), 10.950 guariti (+589), invece i decessi totali sono 9.134, con un aumento di 969 in un solo giorno. Ma su questo dato pesano i 50 del Piemonte che ieri non erano stati conteggiati giovedì. La sostanza purtroppo non cambia: sarebbe stato comunque record negativo. Nel dettaglio, si contano 26.029 ricoverati, 3.732 in terapia intensiva, 36.653 in isolamento domiciliare. Questi i numeri che andranno aggiornati oggi in conferenza stampa, trasmessa in diretta tv dai canali all-news e in streaming video sui canali social della Protezione civile, quindi su Facebook e YouTube. In conferenza stampa dovrebbe tornare il Capo Dipartimento Angelo Borrelli, visto che oggi è tornato a coordinare il Comitato dalla sede operativa del DPC. «Come ogni giorno si fa il punto della situazione e si raccolgono le richieste dal territorio», scrive il profilo Facebook della Protezione civile.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: TERAPIE INTENSIVE AUMENTATE DEL 68%

Nella conferenza stampa di ieri il commissario Domenico Arcuri, dopo aver esplicato il bollettino della Protezione civile sul Coronavirus, ha annunciato di aver avviato e concluso un lavoro per velocizzare le modalità e i tempi di acquisizione dei materiali sanitari. «Da domani, grazie al Ministero della Difesa utilizzeremo non più solo i camion ma anche gli elicotteri per consegnare i materiali». Inoltre, verrà impegnato anche il personale militare per incrementare il numero dei lavoratori nei depositi preposti ai materiali. Un’altra novità importante riguarda le terapie intensive, che sono aumentate del 68 per cento. «Le terapie intensive in Italia sono oggi 8.984. È un risultato straordinario che il nostro sistema è riuscito a mettere in campo in un tempo così breve». L’obiettivo è di assicurare che nessun paziente resti senza assistenza. «Dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile. Tutte le regioni verranno il più presto possibile dotate dei dispositivi che non possono acquisire autonomamente, per fare in modo che nessun paziente in grave crisi respiratoria resti senza assistenza».

