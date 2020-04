Protezione civile, diretta conferenza stampa/ Video: bollettino coronavirus 12 aprile

Non si può abbassare la guardia contro il coronavirus. Questo l’avvertimento rilanciato da Angelo Borrelli nella conferenza stampa di ieri della Protezione civile per il consueto bollettino sull’epidemia. “Non a caso le misure di contenimento sono state prorogate”, ha spiegato il capo del Dipartimento. “Non abbiamo ancora sconfitto il virus, ma siamo sulla strada giusta”, un concetto che ha sottolineato ieri anche il Presidente della Repubblica nel suo video messaggio alla nazione. In Italia sono stati superati i 100mila malati di coronavirus: sono 1.996 più di venerdì, quando la crescita era stata di 1.396 persone. Ma crescono anche i guariti: ne sono stati registrati altri 2.079, per un totale di 32.534. Purtroppo c’è stato anche un incremento di morti: 619 ieri i decessi, mentre il giorno prima l’aumento era stato di 570 (quindi in totale le vittime sono 19.468). La curva nazionale, dunque, è in sostanziale tenuta, mentre in Lombardia crescono i casi. Oggi, dunque, il nuovo aggiornamento con la conferenza stampa in diretta tv e video streaming per il bollettino di oggi sul coronavirus in Italia.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: “IMPEGNO E SOLIDARIETÀ”

Nella conferenza stampa di ieri il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fatto anche il punto della situazione sul lavoro che si sta facendo in questi giorni. “Un gruppo di infermieri è stato portato a Bergamo. Sono 88 persone che sono state distribuite tra le regioni del Nord maggiormente bisognevoli. Un altro gruppo raggiungerò Abruzzo e Marche”. Borrelli lo definisce un “importante segno di solidarietà e generosità”, e non potrebbe essere definito diversamente. Ma ha anche ribadito l’impegno sulle Rsa. “Ce ne stiamo occupando già da diversi giorni. Una parte degli infermieri che abbiamo fatto partire sono andati alle Rsa”. Ma ci sono anche buone notizie: sul conto corrente della Protezione civile sono state raccolte donazioni per poco quasi 117 milioni di euro, dei quali quasi 25 milioni sono stati già spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori. Inoltre, l’accordo tra Poste Italiane e Carabinieri ha portato alla consegna delle prime pensioni a domicilio.

