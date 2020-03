Protezione civile, diretta conferenza stampa/ Video, bollettino Coronavirus 14 marzo

La curva epidemica non scende, ma c’è fiducia riguardo gli effetti delle misure restrittive. È quanto emerso nel consueto appuntamento di Angelo Borrelli, Capo della Protezione civile e commissario per l’emergenza Coronavirus, con i giornalisti. La conferenza stampa, trasmessa in diretta tv e video streaming, è servita per fare il punto della situazione su quella che ormai non si può più chiamare epidemia, ma pandemia. L’emergenza Coronavirus in Italia infatti continua. I numeri continuano a crescere: sono 14.955 i malati di Coronavirus in Italia, 2.116 in più rispetto a giovedì, mentre il numero complessivo dei contagiati, tra vittime e guariti, ha raggiunto quota 17.660 persone. In attesa di conoscere il nuovo bollettino della Protezione civile, fornito in collaborazione con il Ministero della Salute, dobbiamo attenerci agli ultimi dati anche per quanto riguarda le vittime: il numero dei morti è salito a 250 unità, arrivando complessivamente a 1.266. Invece i guariti sono 1.439, quindi 181 in più rispetto a giovedì.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: ISS “VERSO PICCO”

Nella conferenza stampa dalla sede della Protezione civile Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, al fianco del commissario Angelo Borrelli ha colto l’occasione per «enfatizzare» una raccomandazione, rivolta a chi è in quarantena ed è positivo al Coronavirus. «È molto importante per chi sta in quarantena, oppure per i positivi, che il loro comportamento a casa sia molto rigoroso per evitare altri contagi nella stessa casa». Ma ha anche fatto un punto sulla mortalità, spiegando che i dati relativi si vanno approfondendo attraverso lo studio delle cartelle cliniche dei deceduti. «I pazienti morti con il Coronavirus hanno una media di oltre 80 anni, 80,3. Le donne sono solo il 25,8%. Età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità c’è tra 80-89 anni». La letalità, che è invece il numero di morti tra gli ammalati, «è più elevata tra gli over 80». Brusaferro ha lanciato anche un allarme riguardo un possibile picco di contagi nel fine settimana: «È verosimile aspettarci casi in questo weekend in parte come effetto dei comportamenti assunti lo scorso fine settimana. L’incubazione è tra 4 e 7 giorni: abbiamo visto folle assembrate al mare o in stazioni sciistiche o in mega aperitivi, luoghi dove probabilmente il virus ha circolato. Una parte di quelle persone nei prossimi giorni probabilmente mostrerà una sintomatologia».

Qui la diretta della conferenza stampa Protezione Civile:





© RIPRODUZIONE RISERVATA