Protezione Civile, diretta conferenza stampa/ Video bollettino coronavirus 19 marzo

Come di consueto alle ore 18 di questo pomeriggio è previsto in diretta video dalla sede nazionale della Protezione Civile il bollettino ufficiale con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus nella conferenza stampa tenuta dal Commissario Angelo Borrelli: il punto ormai “irrinunciabile” per i cittadini italiani costretti a casa dalla quarantena per fronteggiare il pericolo Covid-19, con la comunicazione di tutti i nuovi aggiornamenti su contagi, vittime e guarigioni. Ma non solo, come visto ad esempio ieri con la presentazione del nuovo bollettino Iss sull’analisi epidemiologica del coronavirus, è un momento in cui tramite le domande dei giornalisti si cerca di capire meglio il “nemico invisibile” che sta travolgendo Italia e mondo intero: 28710 contagiati positivi, 4025 guariti-dimessi, 2978 morti e in tutto 35713 persone infettate dall’inizio dell’emergenza Covid-19 sono gli ultimi dati aggiornati prima del 19 marzo. Particolare situazione drammatica, ha spiegato ieri il Capo della Protezione Civile in conferenza stampa, ancora in Lombardia e nelle aree del Nord Italia: con un nota bene però, bisogna continuare il duro sacrificio delle misure “imposte” dal Dpcm 11 marzo altrimenti «il contagio al centro-Sud potrebbe produrre effetti devastanti». A livello regionale, la situazione ad oggi è così suddivisa: i casi attualmente positivi sono 12.266 in Lombardia, 3.915 in Emilia-Romagna, 2.953 in Veneto, 2.187 in Piemonte, 1.476 nelle Marche, 1.291 in Toscana, 744 in Liguria, 650 nel Lazio, 423 in Campania (ma mancano ancora i dati aggiornati, verranno comunicati oggi nel nuovo bollettino, ndr), 416 in Friuli Venezia Giulia, 436 nella Provincia autonoma di Trento, 366 nella Provincia autonoma di Bolzano, 362 in Puglia, 267 in Sicilia, 249 in Abruzzo, 241 in Umbria, 162 in Valle d’Aosta, 132 in Sardegna, 126 in Calabria, 21 in Molise e 27 in Basilicata. Qui la mappa della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: LE DONAZIONI DI APPLE

Mentre le Regioni del Nord Italia chiedono ulteriore misure drastiche per combattere il coronavirus (qui la notizia) e con il Premier Conte che ha già promesso che il blocco totale con le scuole chiuse verrà certamente prorogato (qui la notizia), la Protezione Civile si appresta a comunicare i nuovi aggiornamenti nel bollettino delle ore 18 (diretta streaming video come consueto dal canale YouTube del Dipartimento). Gli aumenti segnalati ieri sono stati “positivi” sul fronte dei contagiati – +2648 – e dei guariti-dimessi, con un boom del 37% rispetto al giorno prima: drammatico invece il conto dei morti salito di 475 in sole 24 ore, frutto del dato ancora pessimo dalla Lombardia (319 decessi). Buone notizie arrivano invece sul fronte donazioni, con la raccolta fondi pro-Protezione Civile che prosegue da giorni e che da stamattina riceve un’importante novità: «Da oltre 35 anni l’Italia rappresenta una casa per Apple. Teniamo molto ai nostri clienti, ai colleghi e ai partner italiani; abbiamo costruito legami solidi, che diventano ancora più forti quando siamo uniti dall’obiettivo comune di proteggere la salute delle nostre comunità. Con questo spirito di unità, Apple farà una significativa donazione alla Protezione Civile per garantire che soccorritori in prima linea, i volontari e gli operatori sanitari abbiano le risorse per proteggere la loro salute, contribuendo al tempo stesso alla risposta dell’Italia al COVID-19. Siamo loro grati per l’altruismo e il coraggio che dimostrano ogni giorno», annuncia la nota della Apple di Tim Cook.





