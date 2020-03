Protezione Civile, diretta conferenza stampa/ Video bollettino coronavirus 20 marzo

33190 positivi al coronavirus in Italia, 4440 guariti, 3405 morti e 41035 casi in totale dall’inizio dell’emergenza: l’ultimo bollettino della Protezione Civile aggiornato a prima del 20 marzo fa purtroppo del nostro Paese il peggiore al mondo per aumento di casi e soprattutto di decessi, superando drammaticamente la Cina. Nella conferenza stampa – come sempre in diretta video streaming qui sul canale YouTube della Protezione Civile – del 19 marzo, il Capo Angelo Borrelli ha esposto i nuovi numeri inquietanti del contagio da Covid-19 rilanciando l’invito per tutti gli italiani di rimanere il più possibile a casa onde evitare guai ancora peggiori al Centro-Sud o in alcuni centri del Nord dove la pandemia si sta velocemente propagando (Milano su tutti, ieri un vero “boom” di tamponi positivi con più di 600 rispetto al giorno prima). Più 4480 contagiati rispetto a mercoledì per un totale di 33190 ad oggi, 415 guariti che fanno schizzare il numero a 4440 ma purtroppo anche 417 nuovi decessi che portano il bilancio dei morti per/con coronavirus a 3405 vittime: di questi contagiati, 14935 sono in isolamento domiciliare, 2498 in terapia intensiva. A livello regionale invece la distribuzione del coronavirus viene diramato così dal bollettino della Protezione Civile: «i casi attualmente positivi sono 13.938 in Lombardia, 4.506 in Emilia-Romagna, 3.169 in Veneto, 2.754 in Piemonte, 1.622 nelle Marche, 1.422 in Toscana, 883 in Liguria, 741 nel Lazio, 605 in Campania, 522 in Friuli Venezia Giulia, 491 nella Provincia autonoma di Trento, 421 nella Provincia autonoma di Bolzano, 449 in Puglia, 321 in Sicilia, 366 in Abruzzo, 328 in Umbria, 209 in Valle d’Aosta, 204 in Sardegna, 164 in Calabria, 38 in Molise e 37 in Basilicata». Qui la mappa con tutti gli aggiornamenti live della Protezione Civile

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: NOVITÀ SU RICETTE MEDICHE

In attesa delle novità nella nuova conferenza stampa dalla sede nazionale della Protezione Civile – con annessi nuovi numeri su contagi, decessi e guarigioni – in una intervista a i Lunatici di Radio Rai2, il commissario Angelo Borrelli ha spiegato che il picco del coronavirus potrebbe arrivare addirittura tra due settimane «Le previsioni le fanno gli esperti, sicuramente è giusto farle, ma poi bisogna vedere se vengono confermate dai fatti. Forse il picco non arriverà la prossima settimana, ma quella dopo. Tutti dicono che stiamo andando verso il picco, speriamo arrivi quanto prima». Novità invece arrivano sul fronte delle ricette mediche dopo gli ultimi aggiornamenti giunti ieri dalla Protezione Civile: ok all’invio tramite e-mail o con messaggio sul telefono «senza più la necessità di recarsi fisicamente presso l’ambulatorio, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo». Il tutto ovviamente per limitare il più possibile gli spostamenti e ridurre il contagio da Covid-19: «Puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono. Un passo avanti tecnologico che rende più efficiente tutto il Sistema sanitario nazionale», ha spiegato ieri sera il Ministro della Salute Roberto Speranza.





