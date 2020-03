Protezione civile, diretta conferenza stampa/ Video bollettino Coronavirus 21 marzo

Il picco sembra ancora lontano, ma la corsa del Coronavirus in Italia non si ferma. I dati diffusi dalla Protezione civile nella consueta conferenza stampa parlano chiaro. Il bollettino mostra una crescita di 4.670 casi, per un totale quindi di 37.860. Da record, ma in negativo purtroppo, il numero dei morti: 627, quindi le vittime sono salite a 4.032. I guariti sono 689 in più per un totale di 5.129 persone. Di conseguenza, il numero complessivo dei contagiati, tenendo conto anche di vittime e guariti, ha raggiunto i 47.021. Questi dati andranno aggiornati con la conferenza stampa di oggi, sabato 21 marzo 2020, di Angelo Borrelli dalla sede della Protezione civile, come sempre in diretta video streaming qui sul canale YouTube della Protezione Civile. Il Capo del Dipartimento tra l’altro ha mostrato ottimismo: «Quando ci sarà il picco? Non ci sono dati scientifici ma tendenze. Comunque, le misure prese finora hanno dato risultati: il numero di positivi è frutto della circolazione del virus precedente alla stretta data». A tal proposito, il governo ha optato per una nuova stretta.

Qui la mappa con tutti gli aggiornamenti live della Protezione Civile.

CONFERENZA STAMPA PROTEZIONE CIVILE, BANDO PER TASK FORCE MEDICI

Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia in un’altra conferenza stampa dalla sede della Protezione civile, al fianco proprio del Capo del Dipartimento, ha parlato dell’apertura di un bando per la creazione di una taske force di medici. «Oggi (ieri, ndr) facciamo un’altra operazione, mai fatta prima e necessaria. È una chiamata alle armi della sanità, a tutti i medici italiani per costituire una task force». La priorità ovviamente è sostenere la Lombardia, in difficoltà anche per quanto riguarda il numero di operatori sanitari. «Questa operazione è fatta su base volontaria, poi sarà cura della Protezione civile definire il modello autorizzativo con le amministrazioni di appartenenza». Boccia si è detto sicuro del fatto che arriveranno tante domande per aiutare le strutture sanitarie in questa fase emergenziale. «Il governo si è fatto carico di questo grido d’allarme lanciato in primis dagli ospedali lombardi. Stiamo chiedendo di valutare di fare un salto ulteriore su un terreno non facile, ma che ha bisogno del loro coraggio».

