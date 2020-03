Protezione Civile, diretta conferenza stampa/ Video bollettino coronavirus 22 marzo

Sono 42681 i contagi positivi di coronavirus in Italia, con 6072 guariti e purtroppo con 4825 morti: in tutto sono 53578 le persone che hanno contratto il Covid-19 dai dati emersi nell’ultimo bollettino della Protezione Civile prima del 22 marzo: anche per oggi è attesa la conferenza stampa dalle ore 18 (qui sotto la diretta in video streaming) dove il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli assieme ai responsabili dell’Iss mostrerà tutti gli aggiornamenti e proverà a fare il punto della situazione ormai ad un mese dall’esplosione dell’emergenza coronavirus in tutto il Paese. Dopo il peggior giorno passato ieri tra aumento decessi (793 in più rispetto a venerdì) e più di 5mila contagi in pochissime ore. Frutto del dramma raggiunto in Lombardia ma anche di una generale crescita del contagio in molte altre aree del Paese: questo ha convinto alla fine il Governo Conte-2 ha prendere nuovi provvedimenti con la chiusura (annunciata) in serata di tutte le attività non essenziali alla produzione in Italia. Nelle prossime ore è atteso un nuovo Decreto (qui i dettagli), con il Premier che l’ha inquadrato così nella diretta Facebook di ieri sera: «Non abbiamo alternative, in questo momento dobbiamo tutelare noi stessi e le persone che amiamo. Per questo il Governo ha deciso di compiere un altro passo: chiudere sull’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali».

Diretta video bollettino Protezione Civile: alle 18 la conferenza stampa

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE 22 MARZO: I DATI REGIONALI

A livello di distribuzione del contagio da coronavirus nelle varie parti d’Italia, il bollettino della Protezione Civile ha fatto sapere ieri che i dati raccolti prima del 22 marzo 2020 mostrano 17.370 casi positivi in Lombardia, 5.661 in Emilia-Romagna, 4.214 in Veneto, 3.506 in Piemonte, 1.997 nelle Marche, 1.905 in Toscana, 1.159 in Liguria, 1.086 nel Lazio, 793 in Campania, 666 in Friuli Venezia Giulia, 720 nella Provincia autonoma di Trento, 600 nella Provincia autonoma di Bolzano, 642 in Puglia, 458 in Sicilia, 494 in Abruzzo, 447 in Umbria, 304 in Valle d’Aosta, 321 in Sardegna, 225 in Calabria, 47 in Molise e 66 in Basilicata. Siamo ora in attesa della nuova conferenza stampa con tutti gli aggiornamenti e la speranza che la famosa curva del contagio possa finalmente scendere: nel frattempo, buona notizia arriva dalla candidature per medici lanciata dalla Protezione Civile. «E’ terminata la possibilità di presentare la propria candidatura per entrare a far parte della task force di 300 medici che opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali, impegnate nell’emergenza COVID-19. L’operazione “medici per la Protezione civile” era stata lanciata ieri dal ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Francesco Boccia durante la conferenza stampa nella sede del Dipartimento della Protezione Civile. Nelle 24 ore in cui è stato possibile compilare il form online dedicato, il Dipartimento ha raccolto oltre 7900 candidature che saranno valutate nelle prossime ore».





© RIPRODUZIONE RISERVATA