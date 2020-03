Protezione Civile, diretta conferenza stampa/ Video, bollettino coronavirus 29 marzo

I contagi sono diminuiti come trend giornalieri, ma il numero dei morti resta drammaticamente alto, troppo alto: il bollettino della Protezione Civile atteso per le ore 18 anche oggi – in diretta video streaming con la conferenza stampa di Borrelli sui canali del Dipartimento nazionale – dovrà far luce sui nuovi aggiornamenti del coronavirus dopo l’ennesima terribile giornata passata ieri. 70065 positivi (+3.651 rispetto a venerdì), 12384 guariti-dimessi (+1434) e 10023 morti, con un aumento di altri 889 persone dopo il trend già altissimo di venerdì scorso (che raggiunge quasi 1000 morti in un sol giorno).

«Sicuramente se non fossero state adottate misure drastiche, avremmo ben altri numeri. Ci saremmo trovati in una situazione insostenibile. Non a caso le nostre misure sono un esempio per gli altri Paesi», ha spiegato ieri dopo il bollettino il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, ritornato al suo posto dopo la paura per una febbre rivelatasi poi negativa al coronavirus.

Qui la diretta bollettino Protezione Civile del 29 marzo (dalle ore 18)

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE, IL PUNTO DEL MINISTRO SPERANZA

In attesa dei nuovi dati dalla conferenza stampa di Borrelli, ecco gli ultimi aggiornamenti prima del 29 marzo sulla situazione del Covid-19 nelle varie Regioni: 23.895 positivi contagiati in Lombardia, 9.361 in Emilia-Romagna, 6.648 in Veneto, 6.347 in Piemonte, 2.850 nelle Marche, 3.170 in Toscana, 2.060 in Liguria, 2.013 nel Lazio, 1.292 in Campania, 1.164 nella Provincia autonoma di Trento, 1.236 in Puglia, 1.027 in Friuli Venezia Giulia, 833 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.158 in Sicilia, 925 in Abruzzo, 824 in Umbria, 413 in Valle d’Aosta, 496 in Sardegna, 469 in Calabria, 147 in Basilicata e 86 in Molise.

Questa mattina in una intervista al Corriere della Sera il Ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto il “punto” sul dramma sanitario e non del coronavirus, commentando anche i dati del nuovo Dpcm firmato ieri sera dal Premier Conte per far fronte all’emergenza sanitaria e alimentare (qui un nostro approfondimento): «Siamo ancora nel pieno dell’epidemia. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio ora», spiega il titolare della Sanità, ribadendo come riaprire ora (come ha consigliato il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ndr) «finirebbe per vanificare quanto fatto fino ad oggi. I sacrifici di queste settimane sono seri. Gli epidemiologici affermano che si vedono i primi effetti del contenimento. Non siamo però ancora al cambio di fase. Servirà – avverte ancora Speranza – tempo e gradualità».





© RIPRODUZIONE RISERVATA