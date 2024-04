Protima Bedi, Susan Humphreys e Nikki Vijaykar, ex mogli di Kabir Bedi/ L’ultima era di 20 anni più giovane

Kabir Bedi ha 3 ex mogli: Protima Bedi, Susan Humphreys e Nikki Vijaykar. Non sempre nel corso dei matrimoni è stato fedele, tanto che a volte questi sono finiti proprio per i suoi tradimenti. È il caso del primo. Kabir e Protima sono convolati a nozze nel 1968. Erano davvero giovani e si erano frequentati per poco tempo. Dalla loro unione sono nati due figli Pooja e Siddhart, quest’ultimo morto suicida a soli 25 anni. Ufficialmente il divorzio è arrivato nel 1973, ma secondo l’attore il loro amore era cessato ben prima. La donna, che era una modella, è poi morta nel 1998.

Siddharth Bedi, chi è il figlio di Kabir morto per suicidio e malattia/ “Non sentiva più senso della vita”

Tra la separazione e il successivo matrimonio, Kabir Bedi ha anche avuto una lunga relazione con l’attrice indiana Parveen Babi, seppure i due non si siano mai sposati. L’uomo ha spesso precisato che non è stata lei la “colpevole” della fine della storia con Protima. La donna era l’unica erede di una nobile famiglia, ma i suoi successi più grandi arrivarono dal cinema. È stata infatti un’icona per il suo Paese. Dopo essersi ritirata dal grande schermo, ha intrapreso la strada dell’architettura, diventando una design di interni. Il 22 gennaio del 2005 è stata misteriosamente ritrovata priva di vita nella sua abitazione. Le cause della morte non sono mai state comprese con esattezza.

Siddharth Bedi, chi è il figlio di Kabir morto per suicidio e malattia/ “Non sentiva più senso della vita”

Susan Humphreys e Nikki Vijaykar, chi sono la seconda e la terza moglie di Kabir Bedi

Kabir Bedi, dopo Protima Bedi, ha avuto altre due mogli poi diventate ex. Una è Susan Humphreys, una designer di moda di origini americane, con cui è stato sposato dal 1979. Anche in questo caso la coppia ha avuto un figlio, di nome Adam, a tre anni di distanza dalle nozze. Della donna non si sa molto altro. Anche stavolta però l’unione è durata poco. Successivamente infatti l’attore ha portato all’altare la conduttrice anglo-indiana Nikki Vijaykar, di 20 anni più giovane. Una relazione durata pochissimo. Infine, l’attuale matrimonio, che va avanti dal 2016, con Parveen Dusanj. Chissà che questa non sia la volta buona.

Siddharth Bedi, chi è il figlio di Kabir morto per suicidio e malattia/ “Non sentiva più senso della vita”

L’attore da parte sua non si è mai pentito di nulla, anzi ha definito “straordinarie” tutte le donne che ha avuto al suo fianco, sebbene ci siano state unioni e separazioni di mezzo. “Io credo nel matrimonio, solo il primo era diventato aperto e non lo consiglio”, ha chiarito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA