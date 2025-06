MIGRANTI E VULNERABILI, SIGLATO IL PROTOCOLLO TRA LA CHIESA ITALIANA E IL MINISTERO DELL’INTERNO

Dopo qualche fibrillazione nelle scorse settimane sui temi caldi del referendum e dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica, è stato questa mattina firmato un importante Protocollo CEI-Viminale in merito all’accoglienza ed inclusione di molti migranti regolari che potranno giungere nel nostro Paese. Un accordo in 7 punti che varrà minimo due anni, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio (almeno) che dispone una valorizzazione legale di tutte gli strumenti di accoglienza per rigirati, migranti vulnerabili e richiedenti asilo.

L’annuncio è stato dato dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministero dell’Interno, dopo la firma avvenuta al Viminale tra il Presidente CEI cardinale Matteo Maria Zuppi e il Ministro Matteo Piantedosi: il tema chiave condiviso tra Chiesa e Governo è proprio la possibilità di valorizzare e attrarre migrazioni legali con un’azione di accoglienza migratoria verso chi giustamente fugge da situazioni spesso terribili in Africa, Medio Oriente ed Est Europa.

Il protocollo CEI-Viminale prevede un’intesa a fondo tra le prefetture e i vari enti della Chiesa sparsi nel Paese, sia nella mera accoglienza e sia poi nella cura e inserimento nella società di richiedenti asilo o rifugiati in forte condizione di vulnerabilità. Assieme alla sinergia tra le Prefetture e gli enti ecclesiastici, il protocollo sull’immigrazione prevede anche un tavolo tecnico permanente che possa individuare di volta in volta le iniziative più idonee all’accoglienza e l’inserimento nelle comunità locali.

“CONTRASTARE L’ILLEGALITÀ CON LA LEGALITÀ”: COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO CEI-VIMNALE

Dopo un Referendum sulla cittadinanza che ha messo in evidenza una volta di più le diverse anime dell’elettorato italiano in merito al complesso tema di immigrazione e integrazione, la scelta del Governo di siglare con la Chiesa italiana una realtà permanente di aiuto, soccorso e accoglienza è un grande passo avanti per un problema effettivo e che punta alla valorizzazione della legalità. Con questo protocollo CEI-Viminale, spiega il Ministro dell’Interno Piantedosi, viene rafforzato il modello di accoglienza dell’Italia che mette assieme «solidarietà e legalità, valorizzando il ruolo fondamentale delle realtà ecclesiali sui territori».

È primaria responsabilità di chi è al Governo poter stabilire regole di ingresso nel proprio Paese, con politiche migratorie che tutelino la dignità di ogni singolo individuo e tenti il più possibile di fungere come tutela per i più vulnerabili, ovvero in primis chi fugge da guerre e persecuzioni. Dai corridoi umanitari alle realtà di accoglienza sul territorio, non è la prima volta che CEI e Stato arrivano ad un accordo nel merito di una migliore sinergia migratoria, stante le problematiche enormi presenti tanto in chi arriva quanto nei cittadini che spesso si ritrovano situazioni di profonda illegalità.

È proprio in quel connubio di legalità e solidarietà, mostrata dal Governo con il Ministro Piantedosi, che la Conferenza dei vescovi italiani trova piena condivisione: intanto, spiega il Card. Zuppi in una nota successiva alla firma del Protocollo, tale strumento arriva dopo una lunga fase di dialogo e confronto tra la CEI e il Ministro dell’Interno. La firma inoltre conferma la piena collaborazione per elevare le comunità ecclesiali come via dignitosa e operativa nell’accoglienza dei più bisognosi.

Con in prima linea la volontà di garantire diritti e doveri sempre più sicuri ai migranti, la necessità che emerge dal Protocollo è quella di mantenere politiche comunque “lungimiranti” sull’integrazione e che possano realmente essere uno sviluppo per tutti, chi accoglie e chi arriva. È possibile tenere assieme tutto, sia la sicurezza che la solidarietà, e il lavoro spesso silenzioso di Caritas, Diocesi e realtà locali – in aiuto con lo Stato – rappresenta già un “modello” di accoglienza non da poco. Come sottolinea ancora l’arcivescovo di Bologna firmando al Viminale l’intesa tra la CEI e il Governo, l’obiettivo di questo protocollo è quello di contrastare la profonda illegalità con un progetto di legalità continuativa.