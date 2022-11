PROVA A PRENDERMI/ La commedia di Spielberg con un cast superlativo

Sono trascorsi venti anni dall’uscita nelle sale di Prova a prendermi (Catch me if you can), uno dei migliori film firmati da Steven Spielberg. Un mix di generi con un grandissimo cast per un’opera tratta da un’incredibile storia vera. Candidato a due premi Oscar, il film è ora disponibile con un’imperdibile Steelbook Blu-ray da collezione con Plaion Pictures.

SINOSSI – Ispirato ad un’incredibile storia vera di un giovane maestro nell’arte della truffa e all’agente del F.B.I. che si mette sulle sue tracce, Prova a Prendermi vede come protagonisti i premi Oscar® Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Diretto da Steven Spielberg, segue la vita di Frank W. Abagnale, Jr. (Leonardo DiCaprio) che riesce a farsi passare per pilota di linea, avvocato e medico… il tutto prima di aver compiuto 21 anni!

Adattamento del romanzo autobiografico Catch Me if You Can di Frank Abagnale Jr, Prova a prendermi è un continuo alternarsi di momenti di realtà a situazione inverosimili. Ma non solo. Alterna infatti i toni sagaci della commedia a momenti tra giallo e poliziesco, sfociando nel dramma. Al centro di tutto la doppiezza dell’identità e il gioco delle apparenze, temi cari a Spielberg. Straordinarie le interpretazioni di Leonardo DiCaprio, Tom Hanks e soprattutto Christopher Walken. Assolutamente da non perdere.

