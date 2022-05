Prova ricompensa “truccata” all’Isola: saltano gli accordi/ Scoppia la polemica! Ilary Blasi “minaccia” tutti

Prova ricompensa “truccata” all’Isola dei Famosi 2022? In spiaggia scoppia una accesissima discussione tra Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis. Tra la judoka e l’attore di “Notte prima degli esami” non corre buon sangue e non perdono occasione di rimarcarlo con discussioni e confronti che coinvolgono anche gli altri naufraghi. Durante la diretta del reality show condotto da Ilary Blasi, la moglie di Clemente Russo torna sull’argomento e sulle accuse dell’attore sulla prova ricompensa truccata. “E’ stato incoerente. Lui dice di non andare con parole forti, se mangio e bevo sono poco sportiva, sono entrato in acqua come Edoardo. Io mi sono girata che gli altri erano già in acqua, non so da chi è partita questa cosa, ma quello che mi fa male è che ogni cosa mi accusa di essere poco sportiva, campionessa mondiale” – precisa la judoka.

La Maddaloni poi rivolgendosi a Nicolas precisa: “perchè non guardi Laura e pensi a me e mio marito? Queste cose fanno male a me come donna e madre di tre figli e mi parli di sportività? Che ne sai tu di me, tu non mi conosci. Perchè offenderci così?”.

Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis per prova ricompensa: chi ha cercato di combinare la prova all’Isola dei Famosi?

Il confronto tra Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis sulla prova ricompensa della scorsa puntata de L’Isola dei Famosi 2022 prosegue con la difesa dell’attore che prende le distanze dalle parole della moglie di Clemente Russo. L’attore, infatti, precisa: “quella discussione è nata una mattina in cui ci siamo detti accuse orrendi e molto forti che non voglio ripetere, mi sarei aspettato da lei e dagli altri essendo una campionessa mondiale doveva essere la prima a dire ‘non ci si mette d’accordo, si compete, si vince e amen’”.

Che dire: il confronto non sortisce alcun effetto visto che Laura e Nicolas mantengono le proprie posizioni non riuscendo a siglare nessuna pace.

