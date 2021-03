PROVE INVALSI 2021/ Nuove date per classi campione 3^ media e ultimo anno superiori

Prove Invalsi 2021: aggiornato il calendario delle date per i test che dovranno svolgere gli studenti delle classi campione di terza media e quinta classe delle secondarie di secondo grado. Sebbene la situazione sanitaria non consenta purtroppo di fare previsioni a lunga scadenza e non vengano escluse ulteriori variazioni nel programma, ovviamente da concordare con il Ministero dell’Istruzione, il calendario aggiornato all’8 marzo 2021 resta un punto di riferimento cruciale per insegnanti e studenti. Per quanto riguarda gli studenti di Grado 8, ovvero i ragazzi che frequentano l’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado (più comunemente la terza media), 8, 9, 12 e 13 aprile saranno i giorni delle prove al computer per le classi campione; per quelle non campione invece i test Invalsi si svolgeranno dal 7 aprile al 21 maggio. Ulteriori finestre previste per lo svolgimento delle prove per le classi campione sono dal 19 al 22 e dal 26 al 29 aprile.

PROVE INVALSI 2021: AGGIORNATO IL CALENDARIO DELLE PROVE

Novità importanti anche per quanto riguarda le classi di Grado 13, definizione con cui ci si riferisce agli studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, ovvero l’ultimo anno delle superiori. Il calendario aggiornato all’8 marzo prevede che le classi campione svolgano i test dal 2 all’11 marzo, ma ulteriori finestre temporali sono state previste dal 15 al 18 marzo, dal 22 al 25 marzo e ancora dal 14 al 17 aprile. Più dilatati i tempi per quanto riguarda le classi non campione, che avranno modo di eseguire queste prove dal primo marzo fino al 30 aprile. Ricordiamo che le invalsi non sostituiscono in alcun modo la valutazione degli insegnanti, ma servono a misurare il livello di apprendimento dei ragazzi rispetto ad alcune competenze considerati cruciali, così da approntare all’evenienza attività di recupero individuali o di gruppo.



