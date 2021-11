Prove Invalsi 2022: guide per studenti e genitori/ Esempi di domande e simulazioni

In vista delle prove Invalsi 2022, che scatteranno l’anno prossimo, indicativamente durante la primavera, il sito InvalsiOpen ha messo a disposizione delle guide che permettono agli studenti di prepararsi in vista ‘dell’esame’, o meglio, di capire come si svolgeranno le stesse prove Invalsi e come fare per arrivare preparati. Si tratta di una serie di domande e di simulazioni accessibili attraverso la piattaforma TAO, e che potrete trovare cliccando su questo indirizzo. Come potete notare, diverse le guide pubblicate, a cominciare da quelle destinate agli alunni più piccoli, quelli delle scuole primarie.

Si passa quindi alle prove di Grado 8, ovvero, quelle destinati agli studenti della scuola secondaria di primo grado, le cosiddette scuole medie, per poi arrivare agli alunni rientranti nel cosiddetto grado 10 e grado 13, ovvero, quelli frequentanti il secondo anno di superiori e l’ultimo. Cliccando sui vari link si apriranno delle sezioni dedicate in cui viene data una “spolverata” sulle prove Invalsi per l’anno scolastico in corso, 2021-2022, e viene inoltre ricordato che: “Per ottenere buoni risultati non esiste una preparazione specifica e non è necessario studiare o allenarsi appositamente per rispondere correttamente alle domande. Lo scopo delle Prove nazionali infatti è quello di misurare le competenze che lo studente ha acquisito durante il percorso scolastico, non altro”.

PROVE INVALSI 2022, LE GUIDE PER PREPARARSI AL MEGLIO: IL TEST DI ITALIANO PER LE QUINTE SUPERIORI

Gli studenti del quinto anno delle superiori, ad esempio, dovranno cimentarsi con la prove invalsi 2022 di italiano e di matematica, e sempre sulle guide suddette vengono riportate delle brevi indicazioni, come ad esempio, relativamente all’esame di italiano: “Per la prima sezione (la prova è divisa in due diverse sezioni ndr) può essere richiesto allo studente di leggere dai 5 ai 7 testi di tipo e di lunghezza diversa, mentre per la seconda è prevista la lettura di un testo breve. Il numero di domande di ciascuna unità può variare da 7 a 10 e la durata massima per svolgere la Prova è di 2 ore”.

