Prove Invalsi 2022, quinta superiore al via/ Calendario date, materie e test inglese

Sono cominciate il 1° marzo le Prove Invalsi 2022, che termineranno il 31 dello stesso mese per gli alunni della quinta superiore. Il calendario prevede altre date per tutti gli altri studenti che sono oggetto di tale rilevazione (ve lo riportiamo anche graficamente di seguito). Ad esempio, i gradi 2, 5, 8 e 10, che corrispondono alla II e V elementare, III media e II superiore sono previste date differenti. Per il grado 2, cioè gli alunni del secondo anno di scuola primaria, il 6 maggio si terrà la prova di italiano, il 9 maggio quella di inglese. Stesse date per l’ultimo anno di scuola primaria, che però il 5 maggio deve tenere la prova di inglese. Tali prove sono cartacee. Invece sono al computer le Prove Invalsi per grado 8, 10 e 13, cioè ultimo anno di scuola secondaria di primo grado, secondo anno di scuola secondaria di secondo grado e ultimo anno di scuola secondaria di secondo anno. Nel loro caso le date si diversificano ulteriormente.

SCUOLA/ E giovani smarriti: come gli adulti possono rimediare al proprio errore

Dall’1 al 30 aprile classi non campione di grado 8, dal 4 al 7 aprile e dall’11 e al 13 aprile per quelle campione. Dall’11 al 31 maggio le classi non campione di grado 10, dall’11 al 13 maggio quelle campione (non prevista la prova di inglese). Infine, dall’1 al 31 marzo per le classi non campione di grado 13, dall’1 al 4 marzo si sono tenute per quelle campione, poi da oggi al 10 marzo. Nella prima giornata dell’1 marzo le prove sostenute sono state 10.385 e tutto si è svolto regolarmente, secondo quanto registrato dall’Istituto. Complessivamente, dovranno sostenere le prove 2,6 milioni di studenti.

SCUOLA/ Fisica, storia, Ucraina: tutto può abbattere i muri della nostra solitudine

INVALSI 2022, TEST INGLESE E DURATA PROVE

Per quanto riguarda il test di inglese delle Prove Invalsi 2022, la novità per gli studenti di quinto superiore è la duplice versione, lettura e ascolto, per valutare capacità di comprensione dei testi e delle conversazioni. Per quanto riguarda i maturandi, la prova di inglese fa ottenere una certificazione sulle competenze possedute, con relativo livello, che potrà essere riconosciuto nei percorsi successivi, come all’università. In seconda primaria, le prove di italiano e matematica dureranno 45 minuti, in quinta 75 minuti. Per inglese, reading, 30 minuti, listening, 30 minuti, ma c’è anche l’ascolto di una traccia audio. In terza media, italiano e matematica dureranno, ognuna, 90 minuti. Anche inglese ha una durata di 90 minuti. Stessa durata, in seconda superiore, per le prove di italiano e matematica invece in quinta gli alunni avranno a disposizione due ore. Per l’italiano le sezioni sono due: comprensione della lettura e riflessione sulla lingua. In matematica invece si verifica l’acquisizione di saperi tecnici e scientifici oltre che la capacità di spiegare una certa scelta matematica. Per inglese spazio a reading (90 minuti) e listening (60 minuti). Niente writing e speaking, invece.

SCUOLA/ Oltre il virtuale: riconquistare le "cose" con Byung-Chul Han

VALUTAZIONE PROVE INVALSI 2022

Le domande contenute nelle Prove Invalsi comunque non richiedono uno studio mnemonico, ma attenzione e ragionamento, perché sono costruite per misurare la capacità di applicazione delle competenze. Non ci sono formule, date o nomi da ricordare, anzi in alcuni casi sono previsti ausili come formulari o calcolatrice integrati nella piattaforma informatica in cui si svolge il test. Le Prove Invalsi si basano su un sistema di valutazione in livelli: c’è una scala che va da 1 a 5 e riguarda le competenze minime fissate dalle indicazioni nazionali del Ministero dell’Istruzione. Lo scopo è quello di misurare le competenze, anche a livello territoriale, capire cos’è cambiato anno dopo anno, quindi non servono a pesare il rendimento scolastico di ogni studente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA