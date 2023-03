Prove Invalsi 2023, oggi 2° test maturandi/ Info risultati, materie e calendario date

PROVE INVALSI 2023, OGGI SECONDO TEST CLASSI CAMPIONE MATURANDI

Si tiene oggi la seconda data per le Prove Invalsi 2023 a carattere nazionale, nelle classi “campione” del quinto anno di scuola secondaria di secondo grado (le Superiori): come deciso dal Ministero dell’Istruzione, le prove dell’1-3-6 marzo 2023 riguardano le classi scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e i cui risultati servono come riferimento. La novità in vista della Maturità 2023 riguarda proprio le Prove Invalsi che tornano ad essere requisito minimo per accedere agli Esami di Stato sebbene, occorre chiarirlo, i risultati non incidono affatto sul voto finale di Maturità.

La prima “tranche” di Prove Invalsi si è tenuta lo scorso 1 marzo, oggi 3 marzo è invece previsto un’altra infornata di test per circa 100mila maturandi in tutto il Paese: lo scorso mercoledì hanno sostenuto le prove circa 63mila studenti in tutta Italia. «Anche quest’anno la costante collaborazione tra le istituzioni scolastiche, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e INVALSI ha permesso di giungere all’appuntamento delle rilevazioni nazionali nelle condizioni organizzative più adeguate per consentire alle studentesse e agli studenti di affrontare al meglio e serenamente questa tappa propedeutica all’esame di fine ciclo», spiega l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione. Va ricordato come le Prove Invalsi siano dei test standardizzati che gli studenti svolgono in diverse fasi del proprio percorso scolastico (fin dalla Scuola Primaria) per poter individuare il livello di competenze su scala nazionale. Vengono ripetute annualmente in modo da tracciare uno storico sulle competenze e conoscenze degli studenti: sono suddivise in tre parti, ovvero la prova di italiano (per valutare la capacità di comprendere un testo e la grammatica); il test di matematica che comprende aritmetica, geometria, algebra, statistica e probabilità; il test di inglese (solo per Quinta Elementare, Terza Media e Quinta Superiore) per accertare le abilità in ascolto e lettura.

INFO RISULTATI E CALENDARIO DATE PROVE INVALSI 2023

Per quanto riguarda i risultati specifici delle Prove Invalsi 2023 verranno poi presentati nel mese di luglio a carattere nazionale dopo tutti gli esami di Terza Media e Maturità: i risultati dei test Invalsi servono per inquadrare l’evoluzione/criticità del livello generale dell’istruzione in Italia. «Per ottenere buoni risultati non esiste una preparazione specifica e non è necessario studiare o allenarsi appositamente per rispondere correttamente alle domande», spiega l’Istituto. Lo scopo effettivo delle Prove Nazionali Invalsi è dunque quello di misurare «le competenze che lo studente ha acquisito durante il percorso scolastico, non altro».

In attesa delle Prove Invalsi che si terranno nella giornata di oggi e nel prossimo 6 marzo, chiudendo il ciclo delle “classi campione” per le classi quinte delle Superiori, eccovi qui di seguito il calendario delle date ufficiali per le Prove Invalsi 2023 da marzo fino al mese di maggio.

V scuola secondaria di secondo grado (prova al computer, durata due ore)

– Sessione ordinaria Classi Campione: mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 marzo 2023

– Sessione ordinaria Classi Non Campione: prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto), da mercoledì 1 marzo 2023 a venerdì 31 marzo 2023

III scuola secondaria di primo grado (prova al computer)

– Sessione ordinaria Classi Campione: lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, mercoledì 12 aprile 2023. Scrive l’Invalsi, «In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto)».

– Sessione ordinaria Classi Non Campione: prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto), da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 28 aprile 2023

II scuola secondaria di secondo grado (prova al computer, durata due ore)

– Sessione ordinaria Classi Campione: giovedì 11, venerdì 12 e lunedì 15 maggio 2023

– Sessione ordinaria Classi Non Campione: dall’11 al 31 maggio 2023

