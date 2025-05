Cominciano domani le Prove Invalsi 2025 cartacee per la scuola primaria. Il calendario ufficiale prevede, infatti, la prova di inglese per il grado 5, cioè la V Primaria, il 6 maggio, mentre quella di italiano si terrà il 7 sia per il grado 5 sia per il 2, cioè la II Primaria, che condividono la stessa data, quella del 9 maggio, per quanto riguarda la prova di matematica. Ci sono già state, invece, le prove al computer per le scuole secondarie.

L’obiettivo di Invalsi è misurare alcune competenze importanti degli alunni, ma senza sostituire la valutazione degli insegnanti, per avere così un quadro oggettivo che può essere comparato a livello nazionale. Infatti, i risultati servono a raccogliere le indicazioni per migliorare l’offerta formativa, capire quali sono le aree da migliorare e i punti di forza.

Le materie coinvolte sono italiano, matematica e una prova di lettura strumentale per quanto riguarda la classe seconda, mentre per la quinta italiano, matematica e lettura e ascolto di inglese. Gli alunni possono prepararsi alle Prove Invalsi 2025 con i documenti forniti dall’Istituto, per capire quali sono le domande che potrebbero trovare.

PROVE INVALSI 2025, COME FUNZIONA QUELLA DI ITALIANO

Per quanto riguarda le Prove Invalsi 2025 di italiano, ci sono differenze e punti in comune a seconda delle classi coinvolte. Ad esempio, se per la classe seconda sono previste domande di comprensione, per la quinta c’è anche una sezione sulla riflessione sulla lingua. Nel primo caso non si valutano in maniera formale le conoscenze di grammatica, invece nel secondo ci sono esercizi ad hoc per questo.

Se per la classe seconda la prova dura 45 minuti, per la quinta ne sono concessi 75, con 10 minuti a parte per il questionario, ma in ogni caso gli alunni con disabilità o DSA hanno a disposizione ulteriori 15 minuti. Per le classi campione è previsto anche un test di velocità di lettura di 2 minuti, che però non incide sul punteggio.

PROVE INVALSI 2025, MATEMATICA

Per quanto riguarda la prova di matematica, ci sono delle differenze anche in questo caso in base alle classi coinvolte. In merito alla durata, è di 45 minuti per la seconda, 75 minuti per la quinta, con 10 minuti concessi per il questionario, ma in entrambi i casi ci sono 15 minuti extra per gli alunni disabili o DSA.

In ogni caso, si chiede di risolvere problemi e argomentare su numeri, relazioni, dati e previsioni, spazio e figure, ma i quesiti partono spesso da problemi della vita reale, chiedendo anche di riflettere sulle ragioni delle scelte che vengono compiute.

PROVE INVALSI 2025, QUELLA DI INGLESE

La prova di inglese di Invalsi 2025 chiama in causa solo gli alunni della quinta della scuola primaria, che avranno 30 minuti di tempo (45 per chi ha disabilità o DSA). Con vale sia per la parte reading sia per quella listening, anche con la traccia audio. Infatti, sono due le sezioni che caratterizzano questa prova, ma senza valutare le capacità a livello di scrittura e di produzione orale.

La parte lettura è esclusivamente cartacea, quella di ascolto è cartacea e prevede, appunto, la somministrazione di una traccia audio. Se non si raggiunge il livello atteso, che per la scuola primaria è A1, allora si viene classificati PRE-A1.