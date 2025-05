PROVE INVALSI 2025, OGGI LA PROVA DI INGLESE

Al via oggi, 6 maggio 2025, le Prove Invalsi 2025 cartacee per la scuola primaria: si comincia dalla quinta classe con il test di inglese. La prova è in formato cartaceo per entrambe le sezioni che la caratterizzano, quella di ascolto (listening) e lettura (reading). Dunque, sono escluse dalla prova la scrittura (writing) e la produzione orale (speaking), che non vengono valutate.

In totale, la prova di inglese dura un’ora, perché 30 minuti sono destinati alla sezione di reading, altrettanti a quella di listening, durante la quale è previsto anche l’ascolto di una traccia audio. Sono poi previsti ulteriori 15 minuti per gli alunni disabili o DSA, a cui è consentito un terzo ascolto della traccia audio”.

L”‘obiettivo è che gli studenti coinvolti nella prova Invalsi 2025 cartacea di inglese riescano a raggiungere al termine della scuola primaria il livello A1, altrimenti si viene classificati PRE-A1. Raggiungere questo livello vuol dire comprendere discorsi lenti e scanditi, con pause frequenti, testi brevi e semplici, riconoscere parole familiari ed espressioni comuni. In generale, chi raggiunge questo livello ha un bagaglio di circa 500-600 parole.

PROVE INVALSI 2025, ESERCIZI PROVA DI INGLESE

La prova cartacea di inglese di Invalsi 2025 prevede esercizi con difficoltà diverse e crescenti. Il primo esercizio prevede di solito di collegare immagini a frasi, con un esempio. Il secondo esercizio chiede che le risposte vadano inserite in un testo con frasi breve, quindi bisogna avere una comprensione globale e logica della frase.

Il terzo esercizio richiede un confronto tra frasi, perché bisogna rispondere vero o falso, ma è prevista anche l’opzione non dato (not given) per le affermazioni che non sono presenti nel testo. L’ultimo esercizio richiede la comprensione delle implicazioni logiche tra le frasi che hanno contenti simili, ma formulati in maniera diversa, così da mettere alla prova il vocabolario degli alunni e la loro capacità di comprensione dei significati impliciti.

PROVE INVALSI 2025 INGLESE, LO “SCOGLIO” DELL’ASCOLTO

Gli esercizi del test di inglese delle Prove Invalsi 2025 per la quinta della scuola primaria sono di diversi tipi: domande a risposta multipla, matching a risposta multipla, vero/falso/non dato. Di sicuro, la sfida per gli alunni riguarda l’ascolto, visto che entra in gioco il cosiddetto connected speech, la fonetica e la pronuncia, tra fusioni e riduzioni delle vocali, solo per citare qualche esempio.

Infatti, la pronuncia delle parole può cambiare a seconda degli agenti, per questo è importante esercitarsi con gli esercizi di ascolti, puntando sui fonemi che non ci sono in italiano, gli schemi di intonazione e i casi particolari di fusione delle parole e riduzione fonetica.

