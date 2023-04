Prove Invalsi 2023 al via il 3 maggio/ Dove trovare le domande online: il calendario

Calendario Prove Invalsi: dal 3 al 9 maggio 2023

Come di consueto, a circa un mese dalla fine dell’anno scolastico, iniziano le prove Invalsi, utili a testare la comprensione degli studenti sul programma di italiano e matematica. Le prove sono rivolte solo al secondo e al quinto anno della scuola primaria e dovranno essere svolte in forma cartacea.

Prove Invalsi 2023, oggi 2° test maturandi/ Info risultati, materie e calendario date

Quest’anno, come riporta il portale Invalsi con il calendario ufficiale, la prima data è fissata per il 3 maggio, per lo svolgimento della prova d’inglese (solo per le classi quinte), per poi proseguire il 5 maggio con Italiano e il 9 maggio con la prova di matematica. In caso di assenze sono inoltre previste date di recupero rispettivamente il 10, 12 e 15 maggio.

SCUOLA/ Prove Invalsi, famiglie e studenti: troppo divario tra analisi e strategie

Mancando ormai poche settimane le classi interessate procederanno in questi giorni alla simulazione per poter familiarizzare con le prove. I materiali potranno essere recuperati dal sito istituzionale Invalsi oppure dall’archivio interattivo Gestinv.it, a disposizione per insegnanti, studenti e famiglie previa apposita registrazione.

Come funzionano le Prove Invalsi?

Per quanto riguarda le prove invalsi di italiano deve essere svolta entro una durata di 45 minuti, a cui devono essere aggiunti ulteriori 15 minuti per gli studenti disabili o con DSA. La prova è suddivisa in due parti: una dedicata alla comprensione del testo e una alla riflessione sulla lingua. Con riguardo alle seconde classi è anche previsto un test sulla velocità della lettura, che andrà ad incidere sul punteggio totale.

PROVE INVALSI 2023, TEST PER MATURANDI/ Calendario date e quando escono i risultati

Quanto invece alle prove Invalsi di matematica questa ha una durata di 75 minuti, cui si aggiungono anche in questo caso ulteriori 15 minuti per gli alunni con disabilità o DSA. Ad essere testate sono le capacità di risolvere problemi e di rispondere negli ambiti dei numeri, relazioni, dati e previsioni, e spazio e figure.

Infine invece per quanto riguarda la prova Invalsi di inglese, rivolta solo alle classi quinte, si incentra su due attività, ciascuna di 30 minuti: listening e reading. Il test serve a verificare se gli studenti hanno conseguito almeno un livello A1 della lingua. Ulteriori 15 minuti sono previsti sempre per gli studenti disabili o DSA.

Dove trovare le domande per le Prove Invalsi 2023: come esercitarsi

Scatta dunque dal 3 maggio 2023 per gli studenti della scuola primaria il via libera alle Prove Invalsi 2023, ma è già possibile fare esercitare i propri ragazzi con le domande messe a disposizione dall’Istituto Invalsi sulle proprie pagine ufficiali. Da anni infatti viene messo a disposizione degli alunni e delle classi tutto il materiale per consentire di familiarizzare con le Prove Invalsi.

Occorre però ricordare come lo scopo, chiarisce Invalsi, «è quello di misurare le competenze che lo studente ha acquisito durante il percorso scolastico, non altro». I materiali possono essere recuperati in tre modi tutti utili:

– qui sul sito istituzionale invalsi.it

– qui sul portale InvalsiOpen.it con le domande interattive

– qui sul portale Gestinv.it, dove si raccoglie e organizza i materiali delle Prove INVALSI dal 2008 a oggi (serve la registrazione gratuita al sito). (a cura di Niccolò Magnani)











© RIPRODUZIONE RISERVATA