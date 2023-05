Prove Invalsi nelle scuole primarie/ “Bene partecipazione a test: 97% classi seconde”

Venerdì 5 maggio è stata la seconda giornata delle prove Invalsi nella scuola primaria. In particolare, oggi gli alunni si sono dedicati alla prova di italiano. Quest’anno, gli studenti delle classi seconde e quinte delle scuole primarie coinvolti nello svolgimento delle prove Invalsi sono stati, rispettivamente, 495.710 e 519.496. I dati ufficiali mostrano anche un’ottima partecipazione degli alunni.

La partecipazione alle prove Invalsi nelle scuole primarie italiane è stata particolarmente elevata, come la definisce lo stesso istituto. I primi dati mostrano infatti che la partecipazione nelle classi campione ha raggiunto la percentuale del 97,54% nelle classi seconde e del 98,05% nelle classi quinte. Se invece si vanno a esaminare i dati delle classi non campione, la seconde primarie registrano una partecipazione del 97,88%, mentre per quanto riguarda le classi quinte si attestano al 98,06%. I dati sulla partecipazione complessiva alle prove Invalsi è, quindi, del 97,87% per le classi seconde e di circa il 98,06% nelle classi quinte.

Al via alle prove Invalsi nelle scuole primarie: “rilevazione è significativa”

Nella scuola primaria le prove Invalsi sono state introdotte per la prima volta nell’anno 2003: si trattava di una versione sperimentale che aveva coinvolto solo le classi quarte. La modalità di sperimentazione si è protratta fino al 2007 e infine a partire dall’anno 2009 in avanti si è trasformata nell’attuale modalità di somministrazione che è indirizzata alle classi seconde e quinte. In questa seconda giornata di test, l’istituto fa sapere che la percentuale registrata di classi non partecipanti è dovuta ad alcuni eventi di forza maggiore, come per esempio le condizioni climatiche avverse, ma anche all’inagibilità della scuola e a ulteriori motivi, che possono comprendere scioperi o l’assenza di tutti gli studenti.

La grande partecipazione degli alunni alle prove Invalsi è importante in quanto permette di garantire che la rilevazione sia significativa, tanto per le classi campione che per le classi delle scuole primarie non campione. Le classi seconde e quinte delle primarie saranno coinvolte anche nella prova Invalsi di matematica, che si svolgerà in data martedì 9 maggio.











