Lory Del Santo è entrata al Grande Fratello per fare i casting ad alcuni concorrenti che secondo lei potrebbero essere perfetti per la sua serie tv “The Lady“. Nella puntata di giovedì 13 marzo la showgirl ha deciso di interpellare alcuni ragazzi tra cui Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi, i quali dovevano mettere in scena una situazione di corteggiamento nei confronti di Helena Prestes. Il set è stato una spiaggia caraibica, dove la bellissima modella brasiliana si trovava seduta su uno sdraio.

Conor e Loren, come sono morti i figli di Lory del Santo?/ "Perse anche un bambino nato da due settimane"

All’inizio è partito Tommaso Franchi, che un po’ impacciato ha poi saputo proseguire al meglio nel finto corteggiamento verso la ragazza. Il fidanzato di Mariavittoria Minghetti si è ricordato perfettamente la frase indicatagli da Lory Del Santo e si è guadagnato l’applauso del pubblico. Dopo di lui è stato il turno di Lorenzo Spolverato, che si è dimostrato piuttosto in imbarazzo con Helena Prestes, dato che tra i due come ormai sappiamo non corre buon sangue. Ciononostante, Lorenzo Spolverato si è dimostrato coraggioso e ha portato avanti la scena, ma con una critica da parte della regista Lory Del Santo, che ha detto che non ha approfondito abbastanza.

Marco Cucolo, chi è il compagno di Lory del Santo?/ Confessione hot: "Lo facciamo solo una volta al mese"

Grande Fratello, i fan notano Lorenzo Spolverato troppo “intenso” durante i provini di Lory Del Santo

“Non ho notato solo io che Lorenzo era particolarmente “intenso” ….. Evidentemente” si legge sui social, dove i fan hanno trovato particolarmente “preso” Lorenzo Spolverato con Helena Prestes durante l’abbraccio finale, come prevedeva la scena di Lory Del Santo. Durante il loro contatto fisico Shaila Gatta ha simulato il viso del vomito, impressionata per aver visto i due abbracciarsi come avveniva all’inizio del Grande Fratello. Anche se oggi la ballerina e il modello milanese non stanno più insieme, Shaila Gatta pare essere piuttosto gelosa del ragazzo che ha frequentato fino a poco fa come suo fidanzato. Sarà davvero finita tra loro? Ma soprattutto, sarà Lorenzo Spolverato a vincere i casting di Lory Del Santo? Per ora, la regista non ha ancora scelto.