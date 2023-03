Provvedimenti disciplinari al GF Vip: Donnamaria squalificato?/ Il ‘Panino-gate’ e le parolacce: le ipotesi

Nuovi provvedimenti disciplinari al GF Vip 7: per chi? Cosa sta accadendo

Una nuova tegola, anzi due, stanno per abbattersi sulla Casa del Grande Fratello Vip 7. Quella in corso si conferma essere una delle più tortuose per Alfonso Signorini e gli autori che in più occasioni sono stati costretti ad intervenire con provvedimenti disciplinari, anche importanti, ai danni dei concorrenti. E questa sera nella Casa ne arriveranno di nuovi.

GF Vip, Oriana Marzoli delusa da Donnamaria/ "Vuole sminuire il mio momento e..."

È stato Alfonso Signorini, nel daytime che anticipa la diretta di oggi 9 marzo, ad annunciare che ben due provvedimenti disciplinari, anche abbastanza seri, sono in arrivo nella Casa del GF Vip. Ma per chi? E per quale motivo? Le ipotesi non mancano, anche se una in particolare sembra essere al momento la ‘favorita’ e ha come protagonista Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo fanno pace/ Mea culpa da parte di entrambi

Edoardo Donnamaria a rischio squalifica al GF Vip, ecco perché

Negli scorsi giorni Edoardo Donnamaria è finito al centro di numerosi commenti polemici a causa di atteggiamenti che qualcuno ha definito eccessivi o addirittura violenti nei confronti di Antonella Fiordelisi. E ancora è stato accusato di avere un linguaggio scorretti, pregno di parolacce. Nonostante l’avvertimento di Signorini della scorsa diretta, Edoardo ci è però ricascato in settimana, facendo scoppiare il ‘panino-gate’.

Un panino ha infatti scatenato l’ennesima lite tra Donnamaria e Antonella, con il primo che ha perso le staffe e l’ha attaccata: “Oh, mi hai rotto le p*lle Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le p*lle. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o?! Mannaggia oh, porca pu**ana!”. Uno sfogo pesante, ricco di parolacce, che arriva proprio dopo il seguente avvertimento di Signorini: “Se continueremo a sentire parolacce, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti, ci sarà l’espulsione immediata. Saremo rigorosissimi”. Che Donnamaria rischi dunque la squalifica?

GF Vip, Antonella su Edoardo "carattere incompatibile"/ "Devo vedere fuori..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA