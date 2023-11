Provvedimento disciplinare ad Amici 23: Holden espulso?/ Maglia sospesa, classe sotto accusa: cos’è accaduto

Provvedimento disciplinare ad Amici 23: cos’è accaduto in casetta

Un nuovo provvedimento disciplinare si è abbattuto nella scuola di Amici 23. Una notizia arrivata nel corso della puntata del talent in onda domenica 26 novembre su Canale 5. Il motivo? Ancora una volta il mancato ordine in casetta. I ragazzi sono finiti nel mirino della produzione, e successivamente della commissione di professori, a causa delle condizioni indecenti in cui versa la casetta, tra disordine e sporcizia.

Stando alle anticipazioni di SuperguidaTv, tutti i ragazzi sono stati ripresi, ma sono stati fatti anche i nomi dei ragazzi più disordinati: Holden, Mida e Ayle. I tre ragazzi sono dunque finiti nel mirino dei rispettivi prof, ma è stato Rudy Zerbi ad avere la reazione più forte.

Maglia sospesa per Holden: la decisione di Rusy Zerbi ad Amici 2023

Il prof di Amici 23 ha deciso di sospendere la maglia del suo allievo, Holden. Ciò vuol dire che d’ora in poi, fino a quando Zerbi non deciderà di riassegnargliela, Holden non potrà esibirsi durante le puntate della domenica e neppure potrà essere in studio. È quanto d’altronde accaduto in queste settimane a Simone Galluzzo, allievo di Emanuel Lo, fuori dalla puntata di Amici per tre settimane e riammesso proprio nell’ultima. Se Zerbi, furioso, non ha voluto sentire ragioni e ha sospeso la maglia a Holden, Lorella Cuccarini si è riservata di parlare con Mida a fine puntata e chiarire con lui la situazione. Non è chiaro invece se Anna Pettinelli deciderà di punire in qualche modo il suo allievo Ayle.

