È arrivato un nuovo e duro provvedimento disciplinare all’Isola dei Famosi 2025, che ha colpito sia il gruppo dei Giovani che quello dei Senatori. Punizione arrivata in seguito ad un gesto fatto in buona fede dall’attore Mirko Frezza, che ha passato una brace del fuoco dei Senatori ai Giovani affinché anche loro potessero averlo. Un gesto però proibito dalle regole, visti che il gruppo giovane era già stato punito con lo spegnimento del fuoco.

Ritiri Isola dei famosi 2025, infortuni, malori e ascolti in calo/ Televoto annullato: nuovi concorrenti?

Motivo per il quale, nelle ultime ore, è arrivato per entrambi i gruppi un comunicato che ha punito non solo il gruppo intero, ma anche i rispettivi leader. “Passare il fuoco ai giovani è stato un gesto nobile ma, allo stesso tempo, è una grave contravvenzione alle regole. – ha annunciato il comunicato – Il vostro fuoco sarà spento immediatamente.”

Teresanna innamorata all'Isola dei Famosi 2025? Sguardi hot con il concorrente/ E il marito Giovanni Gentile?

Nunzio e Omar lasciano il gruppo all’Isola dei Famosi 2025 dopo il provvedimento disciplinare

Ma non è tutto: Omar Fantini ha poi continuato a leggere il comunicato, svelando dunque che “Il leader dovrà sopravvivere due giorni da solo a Montecristo”. Motivo per il quale sia Omar che Nunzio Stancampiano, leader del gruppo dei giovani, hanno lasciato la spiaggia per recarsi in solitaria a Montecristo, dove dovranno rimanere per due giorni. “A me di stare qua non cambia nulla, – ha dichiarato subito dopo Nunzio – mi adatto, ma mi preoccupo per i ragazzi, che ora sono rimasti di nuovo senza fuoco e non mangeranno. Spero che non si abbatteranno e si daranno da fare.” Nel gruppo dei giovani, infatti, il malumore è molto forte, soprattutto per la mancanza del fuoco. Due concorrenti, per questa situazione, hanno deciso di abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi 2025.