Provvedimento per i naufraghi all’Isola dei Famosi 2024: “Regole violate”/ “Entrambi i gruppi dovranno…”

Isola dei Famosi 2024, provvedimento per i naufraghi: cos’è successo

Piove sul bagnato per i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024 che, già privi di forze e con i morsi della fame che si fanno sentire sempre più, hanno ricevuto un sonoro provvedimento. I due gruppi, infatti, avrebbero violato il regolamento e lo spirito dell’Isola ha così inflitto una punizione che coinvolge tutti quanti, nessuno escluso. “Lo spirito dell’Isola era stato chiaro: vietato alcun contatto tra i due gruppi. Le regole sono state violate“, è il messaggio fatto recapitare ai due gruppi, come mostra una clip pubblicata sulla pagina Instagram del reality.

“Ieri sera sono stati fatti i complimenti a Rosy per le orecchiette da parte della squadra blu. Oggi Rosy ha parlato con Greta“, le accuse mosse ai due gruppi, rei di aver comunicato tra di loro e di aver così infranto le regole stabilite nella precedente puntata, quando il cast è stato diviso in due blocchi. Per questo, è in arrivo un provvedimento: “Entrambi i gruppi dovranno restituire un’intera ciotola di riso a testa: consegnatela sotto i rispettivi totem“.

Greta Zuccarello e Rosanna Lodi nel mirino della punizione: le reazioni a caldo

Il provvedimento dell’Isola dei Famosi 2024 ha lasciato senza parole i naufraghi e sono state numerose le reazioni a caldo. Rosanna Lodi, in particolare, si è subito tirata indietro, ribadendo di non aver dialogato con nessuno dell’altro gruppo: “Ma ieri nessuno mi ha fatto i complimenti ragazzi, eravamo tutti insieme“. Alvina però ammette: “Io ho detto: ‘Che meraviglia le orecchiette’, ma non ho parlato con loro’“.

Per quel che concerne la seconda accusa, ovvero che Rosy e Greta avrebbero comunicato tra di loro, la Zuccarello ammette lo scivolone ricordando l’episodio: “Ho capito, Rosy mi ha parlato ma io non ho risposto. Mi ha parlato fuori dall’orario, io ho rimesso la stuoia e lei mi ha detto ‘Grazie’“. Nonostante la preoccupazione generale, Edoardo Franco non si lascia abbattere e spiega: “Accetto la punizione, non voglio fare colpevoli né Rosy né Greta. È una ciotola di riso, vuol dire che faremo un pranzo in meno. Andiamo avanti ragazzi, siamo più di una ciotola di riso, facciamo vedere un po’ di carattere“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)













