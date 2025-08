L'accordo AEC ha cambiato la normativa che regolamenta le provvigioni agenti di commercio, divenendo più favorevole.

Da quest’anno gli agenti di commercio possono godere di nuovi benefit fiscali, dalle provvigioni più ampie (vedremo in cosa consistono) alle maggiori tutele sul fondo FIRR.

Prima di approfondire le nuove regole contrattuali ricordiamo che la scadenza è prevista al 30 giugno dell’anno 2029.

Come variano le provvigioni di un agente di commercio con il nuovo AEC

La prima novità sulle provvigioni da corrispondere all’agente di commercio prevede il pagamento anche per le vendite derivanti da internet (ad esempio sugli e-commerce). Mentre come ulteriori tutele, il lavoratore potrà usufruire di indennità economiche maggiorate.

VIAGGIO NEL BUON LAVORO/ 9. Briccola (Bric's): "Valorizziamo i talenti con una cultura aziendale familiare"

Come da obblighi contrattuali, le imprese sono tenute a raccogliere i dati da fornire all’agente di commercio, includendo ogni informazione utile e corrispondente alla zona dell’incaricato.

Per garantire un sostegno economico più sostanziale, il nuovo accordo permette di calcolare delle somme accessorie da riconoscere successivamente nel Fondo di Indennità e di Risoluzione Rapporto (come si intuisce dal nome viene approvato soltanto dopo aver concluso l’attività).

LE SFIDE DEL LAVORO/ Salari e occupazione, ai sindacati serve una nuova “idea"

Cosa cambia nei dettagli?

Dal momento in cui un agente di commercio smette di lavorare con e per l’azienda “mandante”, il fondo prevede un calcolo specifico, distinguendo chi ha lavorato in esclusiva (con un contratto monomandatario) e chi no.

I contratti monomandatari prevedono una soglia massima – di fine rapporto – pari a 24.000€, mentre non lavorando con una esclusiva la soglia si riduce a 12.000€.

É previsto un aiuto ai giovani agenti di commercio, anch’essi penalizzati dai lavori saltuari e dai contratti poco “sicuri”, come l’ingente diffusione del tempo determinato, stage e apprendistato.

Riforma pensioni 2025/ M5s contro la cancellazione di Opzione donna (ultime notizie 6 agosto)

A tal proposito l’accordo sta attuando dei limiti per fermare o prevenire l’aumento del lavoro precario (con conseguenze importanti sui contributi previdenziali). Al momento l’AEC sta ideando una soluzione per sottoscrivere più contratti più stabili e sicuri.