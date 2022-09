PS4 e PS5: la lista dei giochi in uscita in autunno/ Da Fifa 23 a God of War Ragnarok

E’ iniziato ufficialmente l’autunno, ovvero, il periodo più caldo dell’annoper i videogiochi. Storicamente negli ultimi tre mesi dell’anno si concentrato le uscite più “hot” e anche il 2022 non farà eccezione. Tanta la carne al fuoco per le prossime settimane di PS4 e PS5, e in questa pagina abbiamo deciso di riunire sotto un unico tetto tutti giochi più attesi per le due console Sony e su cui potremo mettere le nostre mani a giorni. Partiamo con Fifa 23, in programma il prossimo 30 settembre, e siamo certi uno dei giochi che raggiungerà le maggior vendite quest’anno.

Chi vuole può già pre ordinarlo subito su Amazon a questo link. Il 21 ottobre, invece, toccherà a Gotham Knights, videogame Dc dell’universo di Batman, acquistabile anche in questo caso in pre-order su Amazon. Il 28 ottobre sarà un altro giorno da segnarsi in rosso sul calendario, visto che uscirà il nuovo Call of Duty, lo sparatutto più amato di tutti i tempi in uscita, con Modern Warfare II, gioco pre-ordinabile qui.

PS4 E PS5, GIOCHI IN USCITA IN AUTUNNO: OCCHIO A SONIC E AL NUOVO GOD OF WAR

Bisognerà poi volare a novembre per un altro giocone molto atteso da tutti i gamer, ovvero Sonic Frontiers, che verrà commercializzato dall’8 novembre in poi ma anch’esso già preordinabile. A chiudere il cerchio dei videogiochi top in uscita in autunno per PS4 e PS5, troviamo God of War Ragnarok, senza dubbio la perla di diamante di casa Sony, la cui uscita è fissata per l’11 novembre prossimo, ma già in pre order qui.

Nella lista pubblicata da PlayStation UK in merito ai giochi in uscita per questo autunno per PS4 e PS5 si segnalano anche Overwatch 2, The Devil in Me, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Goat Simulator 3, The Callisto Protocol, Football Manager 2023, A Plague Tale Requiem e Marvel’s Midnight Suns, a cui bisognerà poi aggiungere, come ricorda Spaziogames, anche i giochi indie, nonché tutti i nuovi giochi in uscita su PlayStation Plus Essentials, Extra e Premium.

