Ps5 a Natale 2020: ufficiale/ Meno 14 mesi a Playstation 5, conto alla rovescia

E’ ufficiale, la next generation di console è alle porte, e precisamente fra poco più di un anno: a natale 2020 verrà infatti messa in commercio la Ps5. La quinta nata di casa Sony vedrà quindi la luce fra poco più di 12 mesi, così come svelato da Jim Ryan, nuovo presidente e CEO di Sony Interactive da meno di un anno. Attraverso un post sul Playstation Blog è stato inoltre svelato anche il nome della nuova console, semplicemente Playstation 5, proseguendo quindi la tradizione dei numeri. Il mensile Wired ha invece anticipato come sarà il nuovo DualShock 5, il joypad della nuova console, che avrà due sostanziali novità rispetto al suo predecessore: il feedback aptico, che rimpiazzerà la tecnologia Rumble per la vibrazione, ed inoltre, potrà disporre dell’Adaptive Triggers, integrata nei tasti L2/R2, e che garantirà una sensazione di maggiore precisione, molto utile ad esempio nel dosaggio dell’acceleratore per i giochi di guida o per altre particolari azioni.

PS5 A NATALE 2020: UFFICIALE

Fra le novità presenti sulla nuova console Sony, anche un’inedita interfaccia grafica della schermata home, che fornirà informazioni in tempo reale prima ancora di aprire un determinato gioco. Così facendo si potrà ad esempio sapere quali attività multiplayer sono presenti, nonché le missioni che ci aspettano e le ricompense. La Sony ci tiene a far sapere che la Ps4 non verrà abbandonata, visto che la console continuerà ad essere supportata da produzioni come The Last Of Us Parte 2, Death Standing e molti altri nuovi giochi, così come del resto accade durante il periodo di “cross gen”, appunto, il passaggio da una generazione di console ad un’altra. PS5 avrà subito del filo da torcere sul mercato visto che per le vacanze natalizie dell’anno che verrà è attesa anche la nuova Xbox, (Scarlett), storica concorrente ormai da diversi anni a questa parte della giapponese.

