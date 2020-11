Ps5, Amazon spedisce i pre-ordini/ Ma scorte di Playstation 5 sono giù esaurite

L’attesa è finalmente finita: oggi, 19 novembre 2020, è il giorno della messa in commercio della PlaysStation 5, la nuova rombante console di casa Sony. Dopo il lancio in America datato 12 novembre, oggi tocca al resto del mondo, Italia compresa. E’ partito quindi l’assalto alla nuova Ps5, e in molti si sono rivolti ad Amazon, il portale e-commerce per eccellenza. Alla luce anche delle numerose restrizioni covid in atto, tantissimi coloro che entreranno nella netx-generation acquistandola online, e di conseguenza proprio in queste ore si sta registrando un boom di ricerche sul web relative alle parole chiave “Amazon Ps5”. Stando a quanto riportato da numerosi siti del settore, a cominciare da Everyeye.it e arrivando fino a Spaziogames.it, Amazon Italia avrebbe iniziato ufficialmente a spedire le nuove console già dalla giornata di ieri, mercoledì 18 novembre, quindi, con un giorno di anticipo.

PS5 SPEDITA DA AMAZON: GRAN PARTE DEGLI ORDINI EVASI ENTRO IL 23

Nonostante molti ordini riportino la data di consegna compresa fra il 20 e il 23 novembre, il sito di e-commerce di Jeff Bezos avrebbe iniziato già a spedire le console, così come da numerose testimonianze. Di conseguenza è probabile che già oggi alcuni fortunati clienti possano entrare in possesso della Playstation 5, o tutt’al più a partire da domani. Comunque un buon risultato, quasi inatteso, se si pensa che i pre-ordini sono stati tantissimi nelle scorse settimane, e più volte si ventilava il rischio che le richieste non potessero essere soddisfatte. La maggior parte degli ordini, stando a quanto fatto sapere da Amazon, verrà comunque evaso entro il 23 novembre. Attenzione però, chi volesse acquistare oggi una Ps5 anche sul sito di Bezos non potrà farlo. Se infatti cliccate sull’oggetto selezione vi apparirà una pagina con il messaggio: “Cerchi qualcosa in particolare? Siamo spiacenti. L’indirizzo web inserito non è una pagina funzionante sul nostro sito”. Stessa situazione per quanto riguarda i negozi fisici, le grandi catene di elettronica come MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, e via discorrendo, che hanno già fatto sapere di aver esaurito le scorte, di conseguenza oggi/domani, potrà ritirare la console solo chi l’ha prenotata in anticipo. Con l’avvento di Ps5 in Europa inizia ufficialmente la sfida fra nuova generazione, dopo che una settimana fa era già stata messa in commercio la nuovissima Xbox Series X e la sua sorellina minore Series S.



