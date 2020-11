PS5: Euronics, MediaWorld, Unieuro e GameStop down/ Caos per sovraccarico di accessi

La PlayStation 5 manda in tilt MediaWorld, Unieuro, Euronics e GameStop nel giorno della sua uscita in Italia. Subito dopo la mezzanotte, attesa dai tantissimi appassionati di videogames, gli store online dei negozi di elettronica e videogiochi hanno cominciato a soffrire il sovraccarico di accessi. Se sul sito di MediaWorld compariva un messaggio di cortesia, su quello di Unieuro invece si registrava un fortissimo rallentamento, mentre i portali di Euronics e GameStop sono crollati completamente per l’uscita della PS5. Solo Amazon è riuscito a resistere, ma qui l’ultimo modello della consolle Sony è stata messa in vendita solo all’ora di pranzo. Un caos comprensibile anche perché la vendita nei negozi è stata fermata a causa dell’emergenza Covid. Considerando cos’è successo online, è facile immaginare che si sarebbero creati molti assembramenti. D’altra parte, nelle zone rosse i negozi sono chiusi e quindi non sarebbe stato possibile completare l’acquisto.

PS5: EURONICS E MEDIAWORLD DOWN, CAOS GAMESTOP

C’è poi un altro aspetto della questione che potrebbe aver inciso nel caos sulle PS5. La Sony non è riuscita a produrre un numero di PlayStation 5 adeguato alla richiesta, infatti le ultime indiscrezioni parlano di una piena disponibilità delle consolle solo a partire da aprile 2021. In molti, dunque, dovranno mettersi il cuore in pace se non riusciranno a trovarla o metterla sotto l’albero di Natale. C’è poi il caso GameStop, tutt’altro che trascurabile. L’azienda avrebbe raccolto un numero spropositato di prenotazioni che non potrà soddisfare. E infatti diversi store in tutta Italia hanno pubblicato con tanto di scuse un messaggio per annunciare che non riusciranno a mantenere le promesse. Si tratta in particolare, secondo Metropolitan Magazine, di store localizzati all’interno di alcuni centri commerciali di una trentina di città come Roma, Napoli, Palermo, Taranto, Crotone e Napoli. Al sito non è andata meglio, visto che a causa dell’enorme traffico è risultato a lungo irraggiungibile.



