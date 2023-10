Ps5 Slim, annunciata ufficialmente la Playstation 5 piccola/ Prezzi, caratteristiche e quando esce

Dopo molte chiacchiere e indiscrezioni alla fine Sony ha svelato ufficialmente la sua nuova versione della Playstation 5, precisamente la PS5 Slim. Come facilmente intuibile si tratta di un modello più leggero e dalle dimensioni ridotte rispetto a quella standard, edizione che tra l’altro era stata già riproposta con la Ps4 e precedenti. In sostanza è una PS5 più piccola rispetto alla standard e avrà l’unità ottica, il lettore Blu-ray, che sarà removibile. Sony ha fatto sapere che la nuova console ha un volume inferiore del 30 per cento rispetto alla “classic”, mentre il peso è del 24 per cento in meno. A livello estetico cambiano comunque solo pochi dettagli e di fatto la Slim appare come una Playstation 5 mignon.

Inoltre sono presenti due porte USB-C frontali dove prima si trovavano una C e una A. Il colosso nipponico ha deciso di aumentare lo spazio di archiviazione interno, che è salito da 825 gigabyte a un terabyte. Ma quando verrà messa in commercio? Sony ha ben pensato di mettere in vendita la sua PS5s a novembre, quindi in vista delle vacanze natalizie, e il prezzo sarà di 449,99 euro per la versione “all digital” quindi senza il lettore, e di 549,99 invece per la versione standard. In ogni caso si potrà comprare a parte in un secondo momento il lettore ottico al prezzo di 119,99 euro.

PS5 SLIM, ANNUNCIATA UFFICIALMENTE LA PLAYSTATION 5 PICCOLA: ACCESSORI E DIMENSIONI

Tra gli accessori presente anche una base che permette di posizionare la Ps5 in verticale e che costerà 29,99 euro. Per quanto riguarda le dimensioni, parliamo di una Ps5 Slim di circa 358 x 96 x 216 mm con disco, 358 x 80 x 216 mm senza, mentre il peso va dai 2,6 kg della versione all digitale ai 3,2 kg della Ps5s con il lettore.

Non cambia nulla per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e le prestazioni, al di là del sopra citato storage che aumenterà a un terabyte, cifra tonda. Da segnalare infine che a partire dall’inizio del 2024 saranno messe in commercio le skin ufficiali, a cominciare da quelle nei colori Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver, in vendita da 54,99 euro.

