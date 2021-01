Pseudo-ostruzione intestinale cronica/ La malattia di Annabel Beam, guarita nel 2011

Annabel Beam aveva solo quattro anni quando iniziò ad accusare dolorosi crampi addominali accompagnati da gonfiori accentuati. A solo 5 anni il suo intestino era completamente ostruito e la piccola è stata sottoposta al primo di una lunga serie di interventi chirurgici. I medici non riuscivano a capire quale fosse la malattia di Annabel e perché l’intestino e lo stomaco non funzionassero correttamente. Le prescrissero numerose medicine, ma la bambina non riusciva più a mangiare e bere se non con la sonda gastrica. In Texas, dove abitava la famiglia Beam, i medici ritenevano che la situazione di Annabel fosse dovuto a una forte intolleranza al lattosio, ma mamma Christy si rifiutò di accettare questa diagnosi. Così decise di contattare il dottor Samuel Nurko, pediatra gastroenterologo e ricercatore presso l’Ospedale Pediatrico di Boston sui disturbi della motilità gastrointestinale.

Annabel Beam: la malattia cronica e la guarigione

Il dr. Nuko diagnosticò ad Annabel Beam due gravissimi disturbi digestivi: una pseudo ostruzione cronica intestinale e un’ipomotilità antrale. “Quando l’ho visitata, Annabel soffriva tantissimo. Aveva difficoltà a trattenere il cibo, vomitava, aveva dolori all’addome. Le diagnosticai una pseudo-ostruzione intestinale cronica. A causa di questa malattia, i nervi dell’intestino e i muscoli non lavorano bene e il movimento è ostruito”, ha ricordato i medico in un’intervista, come riporta FanPage. Il dottor introdusse la bambina in uno studio sperimentale, che prevedeva controlli ospedalieri ogni sei settimane. Ma un giorno, il 30 dicembre del 2011, mentre giocava con la sorella maggiore, Annabel perse l’equilibrio e cadde all’interno del tronco di un albero per 10 metri. Dopo 5 ore i vigili del fuoco la liberano: Annabel non solo era illesa ma era anche guarita dalla sua malattia cronica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA