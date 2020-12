Psg, esonerato Thomas Tuchel/ Decisione a sorpresa nella notte: arriva Pochettino

PSG, ESONERATO THOMAS TUCHEL

Il Psg ha esonerato Thomas Tuchel: decisione a sorpresa quella che ha infiammato la notte di Parigi, soprattutto perché arrivata a poche ore da un 4-0 rifilato allo Strasburgo in campionato. Se però ti chiami Paris Saint Germain e sei nell’epoca di Nasser Al Khelaifi, anche questo può non bastare: la squadra è terza in classifica ad un punto da Lione e Lille che comandano la Ligue 1, e questo viene visto come un risultato poco in linea con le ambizioni di una delle società che spendono maggiormente in sede di calciomercato. Non solo: alla base dell’esonero ci sarebbe anche l’intervista rilasciata dallo stesso Tuchel, nella quale lasciava trasparire qualche mal di pancia legato alla scarsa possibilità di fare il suo mestiere di allenatore, lamentando pressioni da parte dell’ambiente e questioni poco attinenti al calcio giocato che vengono messe in primo piano. Dalle stanze dei bottoni giurano che la decisione di esonerare l’allenatore tedesco sia precedente a queste parole, ma è chiaro che un legame possa esserci; anche perché il fatto di aver deciso nella notte lascia trasparire qualche dubbio. Termina dunque l’era del primo tecnico ad aver condotto il Psg alla finale di Champions League: anche questo non è bastato, così come il primo posto nel girone dell’attuale competizione – negli ottavi ci sarà l’ennesima sfida al Barcellona – non ha salvato il posto di Tuchel.

PSG, ARRIVA POCHETTINO

Con Thomas Tuchel esonerato, il Psg ha preso la sua decisione: il nuovo allenatore sarà Mauricio Pochettino, che ha vestito questa maglia tra il 2001 e il 2003. L’argentino ritrova una squadra profondamente diversa: all’epoca si giocava l’Intertoto (vinta) per accedere alla Coppa Uefa, oggi i parigini sono tra le forti candidate al trionfo in Champions League e possono contare su giocatori come Neymar e Kylian Mbappé, oltre a tutti gli altri. Per Pochettino è un ritorno in panchina dopo l’esonero subito dal Tottenham: anche quella, al netto di una Premier League iniziata male, era stata una decisione a sorpresa. L’argentino aveva portato gli Spurs a competere per la vittoria del campionato, giungendo per due volte secondo, e pochi mesi prima aveva traghettato la squadra alla finale di Champions League, con grande sorpresa di tutti e le epiche rimonte su Manchester City e Ajax. Dopo quattro anni e mezzo il rapporto si era risolto a favore di José Mourinho, e non troppi sostenitori del Tottenham l’avevano presa bene; ora Pochettino sarà chiamato innanzitutto a ripristinare lo status quo in Ligue 1 (cioè vincere il campionato senza scusanti), e poi a fare più strada possibile in Europa. Da queste parti significa vincere, anche perché la finale l’hanno finalmente giocata: per tornarci e perderla, tanto valeva confermare il malcapitato Tuchel…



