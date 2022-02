Psg-Real Madrid, telecronaca Mediaset in anticipo/ I social “Trevisani nel futuro!”

Sono fioccate numerose le proteste nei confronti della telecronaca di casa Mediaset, durante la partita di ieri sera di Champions League, il big match del Parco dei Principi di Parigi fra i padroni di casa del Psg e gli ospiti del Real Madrid. La portata principale di questo primo scorcio di ottavi di finali di Coppa è stata rovinata da un problema tecnico: l’ottima telecronaca dell’altrettanto ottimo Riccardo Trevisani, arrivava infatti qualche istante prima delle immagini che venivano mostrate in tv. In poche parole, si capiva già dalle parole del cronista come si sarebbe conclusa l’azione. Un fatto che molti hanno notato e di conseguenza sono stati tantissimi coloro che si sono riversati sui social ad esternare il proprio malumore, spesso e volentieri con ironia.

Probabili formazioni Inter Liverpool/ Quote, c'è Arturo Vidal per sosstituire Barella

C’è chi ad esempio ha scritto: “Quando Trevisani ha detto “Mbapeeeeeee”, la palla in televisione stava ancora centrocampo” o ancora “Io ho abbassato l’audio per il fastidio”. Ma anche: “Grande Trevisani azzeccava tutte le azioni in anticipo , mai visto niente del genere , veggente, chapeau”. C’è chi ha aggiunto: “Trevisani è talmente avanti che già sta a commentare Inter-Liverpool”, ma anche: “Trevisani ha esultato quando Mbappe era ancora al Monaco”.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: PSG sul filo!

TELECRONACA MEDIASET PSG-REAL MADRID, LE PROTESTE DEI TIFOSI. C’E’ CHI HA ABBASSATO IL VOLUME…

Un altro utente scrive: ”Avevo la sensazione che fossero nel futuro in Mediaset. Hanno fatto dimostrazione pratica”, mentre c’è chi ironizza: “Curtuois non si è mosso caro Trevisani perché ha l’audio della partita by canale 5”.

Un fastidioso problema tecnico durante la partitissima fra Psg e Real Madrid (per la cronaca, conclusasi con il risultato di uno a zero per i francesi, gol di Mbappe al 94esimo e Messi che ha sbagliato un calcio di rigore), che ha indotto molti telespettatori ad abbassare l’audio dello stesso tv, evitando così di farsi “spoilerare” l’azione in diretta televisiva. La speranza è che si sia trattato di un inconveniente che non si ripeta più, e siamo certi che sarà così…

Diretta/ Sporting Manchester City (risultato 0-5) streaming video tv: non c'è storia!

© RIPRODUZIONE RISERVATA