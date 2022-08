Psg spierà giocatori nei locali notturni/ Vietati cellulari: chi non rispetta regole…

Nuove regole al PSG: vietati cellulari, i pasti in gruppo

Nuove regole ferree sotto l’ombra della Torre Eiffel per quanto riguarda la squadra di calcio del PSG. Nello spogliatoio parigino a breve vigeranno regole davvero severe per far sì che il gruppo possa dedicarsi con tutto se stesso ad un unico obiettivo: vincere la Champions League. Sarebbe la prima per il club francese, dopo la sconfitta rimediata contro il Bayern Monaco in finale nel 2020. Salire sul tetto più alto d’Europa è ormai un’ossessione per la proprietà, che punta con convinzione alla coppa. E lo fa introducendo delle regole di autodisciplina che dovrebbero rendere più sostenibili gli equilibri del gruppo. Secondo quanto riferisce L’Equipe, ad esempio, ci sarà l’obbligo per tutti i giocatori di consumare insieme ai propri compagni di squadra i principali pasti della giornata. Nessuno escluso.

PSG, la società impone una “stretta” sulla movida dei calciatori

Tra le nuove regole introdotte dal PSG anche il divieto di usare smartphone e altri devices simili, costringendo i calciatori a dialogare tra loro e a soffermarsi maggiormente sui rapporti umani. La società vigilerà scrupolosamente, al fine di far rispettare le regole. Non solo, anche per quanto riguarda la movida, i giocatori dovranno prestare molta attenzione e ridimensionare i propri impegni extra calcistici. Si vocifera che Campos sia pronto a mettere in moto i suoi 007 per garantire il rispetto delle regole. Insomma non si profila una stagione semplice per i giocatori del PSG.

