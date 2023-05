Psichiatra minacciata con pistola da paziente/ Napoli, aggressore ricoverato

Si è rischiata una nuova tragedia a Secondigliano, in quel di Napoli, quando una psichiatra è stata minacciata con una pistola da un paziente. Presso il centro di salute mentale locale, la donna è stata avvicinata martedì sera, 16 maggio, attorno alle ore 19:30, da un uomo che le ha appunto puntato la pistola contro, facendole vivere attimi di puro terrore anche alla luce del recente episodio della dottoressa uccisa a sprangate a Pisa. Come riferito dai colleghi di Today, fortunatamente la donna minacciata e l’infermiera che era con lei, sono riuscite a fuggire per poi chiedere aiuto, e nel frattempo sul luogo segnalato si sono recati gli uomini della polizia di stato.

L’aggressore è risultato essere un uomo affetto da problemi psicopatologici che dopo il fermo è stato ricoverato. Il direttore generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, ha commentato così l’accaduto: “La nostra dottoressa, ancora sotto shock ma con un grande spirito di servizio, ha accompagnato il paziente in ambulanza sino all’ospedale del mare. Un comportamento encomiabile che, ancora una volta, la dice lunga sulla professionalità e sulla qualità umana del nostro personale”. Verdoliva ha voluto anche ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro svolto ogni giorno “rendendo più sicuri i presidi”.

PSICHIATRA MINACCIATA CON PISTOLA A NAPOLI: “AGGRESSORE HA AVUTO ATTEGGIAMENTI NON CONSONTI VERSO LA DONNA”

L’Asl ha invece fatto sapere che una volta fermato, il paziente ha continuato a tenere “atteggiamenti non consoni nei confronti della psichiatra”. L’aggressore che ha puntato la pistola alla psichiatra è stato visitato presso il pronto soccorso dell’ospedale e quindi ricoverato nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura del presidio ospedaliero San Giovanni Bosco, per un ulteriore approfondimento psicodiagnostico.

“Abbiamo messo a disposizione della nostra dottoressa un avvocato penalista per sporgere querela di parte e siamo pronti a costituirci parte civile in un eventuale processo”, ha aggiunto e concluso Verdoliva. Una storia drammatica che fortunatamente ha avuto un fine lieto, ma questi episodi si stanno purtroppo moltiplicando negli ultimi tempi.

