Psicologi, chi sono Alessio Aresu e Marco De Cesaris/ “Il mondo bada troppo all’immagine”

Il duo Psicologi si esibirà al Radio Zeta Future Hits Live, facendosi conoscere sempre di più a un pubblico che inizia ad amarli e considerarli. Di recente hanno parlato a Fanpage.it raccontando le loro emozioni: “Siamo in un mondo che bada troppo all’immagine e noi cerchiamo di parlare a chi non ha una voce”. Drast inoltre specifica alcuni momenti legati alla sua generazione e quella del collega: “Quando abbiamo trattato temi che accomunano la nostra non l’abbiamo di certo fatto col desiderio di diventare la voce di una generazione al massimo con la speranza poi di diventarlo, non è mai stato nostro obiettivo perchè è bello esserlo finché te lo dicono gli altri”. Stasera avremo ancora una volta modo di incontrarli di fronte a un palco per sentire la loro musica.

Psicologi, come nasce la band

Il duo Psicologi è composto da Alessio Aresu (in arte Lil Kaneki) e da Marco De Cesaris (alias Drast). I due giovanissimi si conoscono ad un raduno Facebook e lì scoprono di avere una grande passione in comune, la musica e in particolare il rap. Insieme alla loro amicizia, nasce anche la collaborazione musicale che li porta a pubblicare i primi brani su Sound Cloud e questo li fa notare dall’etichetta Bomba Dischi che li mette sotto contratto. Nel 2019 pubblicano singoli di successo come Diploma, Autostima e Alessandra. E il giorno seguente già collezionava like in rete. Poi nel 2020 pubblicano l’album MILLENNIUM BUG, realizzato anche con diverse collaborazioni tra cui Madame, Fuera e Tredici Pietro. Dopo l’uscita dei singoli Fiori Morti e Sui muri, il duo arriva all’album Trauma che contiene anche la traccia che dà il nome all’album. Il messaggio che vogliono dare con questo brano è che anche da un trauma, anche dopo una grande sofferenza, può esserci un epilogo positivo o comunque un risvolto positivo da cogliere, da cui imparare per guardare avanti. Il brano è dedicato alla consapevolezza della maturità, della necessità di crescere per procedere nella propria vita. Però, è anche il racconto delle vite e dei problemi di vita quotidiana delle persone che li circondano da cui hanno sempre ricevuto appoggio, cioè la famiglia e gli amici. La cover dell’album Trauma riprende questo concetto, infatti rappresenta un gruppo di amici, ormai diventati adulti, che hanno lasciato da parte la vita spensierata a colori per affrontare la realtà quotidiana rappresentata in bianco e nero.

Psicologi: il futuro e la loro vita personale

Il feeling tra i due artisti dei Psicologi e al contempo le due differenti realtà vissute, uno nella periferia romana con difficoltà economiche, l’altro appartenente alla Napoli bene, generano questi testi che sviscerano da vicino le due realtà. Il 2022 li vedrà impegnati nelle 20 tappe del Psicologi Live Tour 2022. Si aprirà il 17 Giugno a Roma e terminerà con la tappa genovese del 9 settembre. Parecchie collaborazioni, in particolare con Ariete e Franco126. Per quanto riguarda la loro vita privata, al momento risulterebbero entrambi single. Va detto che Alessio Aresu (Lil Kaneki) non ha avuto una vita semplice finora: è stato cresciuto dalla nonna perché i genitori hanno divorziato quando era molto piccolo, il padre ha trascorso parecchio tempo in carcere e la madre si è rifatta una vita. Per Marco De Cesaris (alias Drast), invece, l’infanzia e l’adolescenza sono state serene e vissute accanto alla famiglia benestante di Napoli.

