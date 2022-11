Psicologo “gratis” ASL/ Come risparmiare rispetto alle sedute da privato

Andare dallo psicologo gratis grazie all’ASL è quasi possibile. Ogni Azienda sanitaria locale, propone a chi lo necessita, di poter recarsi direttamente in sede per richiedere un consulto con un professionista (psichiatra, psicologo o psicoterapeuta che sia).

La terapia per la propria salute mentale è oggigiorno, un lusso per pochi. Infatti, molte persone hanno bisogno di recarsi presso uno specialista del settore, affinché possano risolvere le proprie problematiche. Il problema resta soltanto uno: il costo da affrontare per tutto il percorso.

Bonus 150 euro scadenza/ Chi deve far richiesta (ed entro quando) per non perderlo

Psicologo gratis ASL: è davvero possibile?

Andare dallo psicologo gratis grazie all’ASL è possibile in parte. Nel senso che, al contrario di quanto accadrebbe recandosi da un professionista privato, la prima seduta l’azienda sanitaria locale non la farebbe pagare. Lo svantaggio sta nei tempi di attesa, che generalmente sono molto lunghi e le esigenze troppo brevi.

Superbonus villette unifamiliari/ Requisiti, calcolo per aderire al 90% di detrazione

Il costo di una singola seduta presso uno psicologo o psicoterapeuta privato, potrebbe ammontare anche a 60€ oppure 80€. Usufruendo del servizio sanitario nazionale e pubblico, oltre alla prima seduta gratuita, le successive vanno pagate con il ticket (massimo 35€ per prestazione.)

L’unica restrizione sta nelle sedute massime incluse nella agevolazione economica, che variano da un minimo di 5 a massimo 8. Ogni Regione applica delle sue modalità e caratteristiche, motivo per cui è impossibile generalizzare.

Quel che sappiamo è che al momento tanta gente (dopo aver capito come usare il bonus psicologo), si ritiene soddisfatta del bonus, perché in un mondo e una società così esigente, chiunque avrebbe bisogno di un consulto da un professionista del settore.

Bonus POS 2023/ 80 milioni per aiutare i commercianti, come funziona il benefit?

I casi più esigenti sono coloro che hanno risentito della reclusione in casa per via del lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Non poter uscire e sentirsi privati della libertà, stando rinchiudi tra quattro mura, a livello psichico non ha reso le cose facili. Per quanto possa definirsi conveniente, al momento richiedere in sede uno psicologo gratis (la prima seduta), all’ASL, non può che far soltanto bene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA