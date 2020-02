Psicosi coronavirus: gite sospese in due scuole siciliane/ A Torino cinese aggredita

Con l’aumentare esponenziale dei casi di coronavirus in Italia, è cresciuta di pari passo la psicosi da virus cinese. Nelle ultime ore sono stati emersi una serie di casi collegati alla paura di contrarre l’epidemia, nonché, all’ignoranza. Cominciamo da quanto accaduto in due scuole della provincia di Agrigento, dove due dirigenti hanno deciso di sospendere i viaggi di istruzione, per timore appunto di contrarre il virus. Come fa sapere Orizzontiscuola.it, le scolaresche, con professori a seguito, avrebbero dovuto recarsi a Roma e in Polonia, e la decisione dei due presidi è stata avvallata dai genitori degli stessi alunni coinvolti. Gite scolastiche sospese anche in altre due scuole, a conferma di quanto la psicosi da coronavirus sia aumentata a dismisura. Una decisione per certi versi condivisibile quella dei presidi di cui sopra, anche se più volte le autorità hanno invitato la popolazione alla calma e a non andare in panico.

PSICOSI CORONAVIRUS, FERMATO TRENO ITALO A BOLOGNA

Non ha invece giustificazioni l’episodio che ci giunge da Torino, dove una donna di origini cinesi è stata picchiata e aggredita nella giornata di giovedì scorso. In pieno giorno, attorno alle ore 17:00, una 40enne residente nel capoluogo piemontese dal 1997, è stata presa a male parole di fronte ad una gelateria di via Cernaia, da una coppia di italiani fra i 30 e i 40 anni. Prima hanno insultato la propria vittima, poi l’hanno picchiata con calci e pungi. Subito dopo i fatti la donna si è recata al pronto soccorso dove le è stata diagnostica una «Distrazione cervicale da aggressione» con prognosi di sette giorni. Infine un ultimo caso di panico in quel di Bologna, sul treno Italo che da Roma doveva arrivare a Milano. Alla stazione di San Ruffalo il convoglio si è fermato a causa della segnalazione al 118 di un passeggero presunto affetto da coronavirus. Dopo gli appurati controlli, il treno è ripartito alla volta del capoluogo meneghino.

