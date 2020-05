Psicosi ospedali: crollano i ricoveri per infarti e ictus/ Paura del Coronavirus?

Pubblicità

Gli abitanti della Germania hanno paura del Coronavirus? Parrebbe di sì, almeno secondo le statistiche raccolte dalla compagnia di assicurazione sanitaria AOK e diffusi quest’oggi sul quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che rivelano come nelle ultime settimane i medici di pronto soccorso hanno ripetutamente riferito che dall’inizio dell’epidemia nello Stato tedesco sono stati ricoverati molti meno pazienti sospettati di avere attacchi cardiaci in corso o ictus, presumibilmente per timore da parte dei pazienti di contrarre il Covid-19 in ospedale. Un atteggiamento che in molti casi può essere rischioso per i diretti interessati, qualora i sintomi accusati fossero indice di un malore. I dati raccolti da AOK prendono in considerazione le cosiddette diagnosi iniziali, ovvero le diagnosi sospette che hanno indotto il medico curante a ricoverare un paziente in ospedale. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in aprile due terzi di assicurati in meno hanno manifestato sospetti disturbi muscoloscheletrici o del tessuto connettivo. Discorso simile per le malattie dell’apparato respiratorio e digestivo (-50%).

PAURA DEL CORONAVIRUS? CALANO RICOVERI PER ALTRE MALATTIE IN GERMANIA

Secondo quanto riassunto da AOK, il numero di casi in molti settori è crollato quasi esattamente a metà marzo, ovvero nel periodo in cui il Governo federale e quello statale hanno deciso di limitare i contatti di ampia portata. Da quel momento in poi, nelle cliniche si sono presentati meno pazienti con sospetto di infarto, ictus e insufficienza cardiaca. Le diminuzioni sono state particolarmente elevate e tendono a interessare anche gli ospedali più piccoli con un massimo di 200 posti letto. Jürgen Klauber, amministratore delegato dell’Istituto Scientifico dell’AOK, ha dichiarato che i numeri rappresentano un primo esame interno del problema, ma sono ancora difficili da interpretare. Ciò è dovuto al fatto che le diagnosi sospette spesso non sono confermate durante il trattamento ospedaliero e sono diverse quando i pazienti vengono dimessi. Klauber mette quindi in guardia dall’utilizzare la valutazione come prova di un problema esistente. “Tuttavia, alcuni pazienti con lamentele rinvieranno per il momento la visita al medico o all’ambulatorio d’emergenza”.



