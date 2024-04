Psoriasi, cos’è la malattia delle pelle/ “Non si guarisce mai, è ereditaria e può causare caduta capelli”

La dottoressa Manuela Carrera è stata ospite stamane di Uno Mattina per parlare della Psoriasi, una malattia della pelle: “La psoriasi provoca delle macchie rossastre con squame biancastre verso l’argento, che si localizzano sul gomito, le ginocchia, la zona lombare, il cuoio capelluto ma anche in altre parti come i palmi di mani e piedi, e le zone genitali. Si può manifestare a qualsiasi età ma ci sono due picchi: il primo fra i 20 e i 30 anni e il secondo picco fra i 50 e i 60 anni. Si può guarire definitivamente da psoriasi? No, è impossibile, ma con le terapie che abbiamo, che siano farmaci per uso locale, sistemico o biologico, si tiene sotto controllo la malattia e anche per periodi lunghi si può stare senza manifestare sintomi”.

La dottoressa Carrera ha proseguito spiegando un fatto non da poco, ovvero, che la psoriasi non è una malattia che si può trasmettere agli altri, e ciò è un elemento non da poco visto che spesso e volentieri le persone che ne soffrono, alla luce delle macchie che manifestano, vengono spesso emarginati da chi non conosce la malattia

PSORIASI, LA DOTTORESSA CARRARA: “NON E’ CONTAGIOSA”

“La psoriasi non è una malattia contagiosa – ha precisato la dottoressa – questo va sottolineato per alcuni pazienti che vengono allontanati per queste macchie creando anche problemi psicologici. Ha una base genetica, sono coinvolti più geni, del sistema immunitario e metabolici, ed ha appunto una predisposizione genetica: se ci sono genitori che ce l’hanno i figli hanno possibilità di manifestarla. La psoriasi può portare alla perdita dei capelli perchè il paziente tende a grattarsi, si possono staccare le squame e indurre alla caduta”.

Chiusura dedicata sul sole: come si comporta con la psoriasi? “Il sole è un alleato della psoriasi, viene utilizzato per aiutare le terapie, d’estate stanno meglio i pazienti, ma non bisogna esporsi in maniera eccessiva e non dimenticare mai la protezione solare”.











