Psoriasi, malattia di Cara Delevingne/ È infiammazione cronica della pelle: i sintomi

Cara Delevingne ha rivelato di essere affetta da psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle. La patologia si manifesta con papule e placche ben circoscritte, eritematose e ricoperte da squame argentee, che possono provocare prurito. Le zone più colpite, in genere, sono quelle relative a gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e lombare, ma anche tutto il resto del corpo può presentare le lesioni. La diagnosi avviene proprio tramite queste ultime.

La psoriasi è rara nei bambini, ad eccezione di casi molto gravi. I sintomi possono insorgere a qualsiasi età, ma solitamente compare per la prima volta tra i 20 e i 30 anni. I personaggi del mondo dello spettacolo che hanno ammesso di soffrirne, mostrando anche pubblicamente le lesioni, sono tanti: prima di Cara Delevingne, ad esempio, lo hanno fatto Kim Kardashian e Cyndi Lauper, così come in Italia Ester Giordano. Nel nostro Paese circa il 2-3% della popolazione ne è colpita, ovvero due milioni di persone.

Psoriasi, malattia di Cara Delevingne: quali sono le cause

Non è possibile determinare una causa unica per la psoriasi, la malattia di Cara Delevingne: la genetica, però, è certamente influente. La patologia, nel dettaglio, ha una predisposizione plurigenica, cioè risulta correlata ad informazioni presenti su più geni. Lo dimostra il fatto che il 30% delle persone che ne sono affette hanno parenti che si trovano nelle medesime condizioni. Affinché i sintomi si manifestino, però, devono essere presenti anche dei fattori scatenanti.

I fattori scatenanti della psoriasi possono essere variabili. Uno su tutti è lo stress psico-fisico, che causa dei picchi della malattia. Anche il fumo, l’alcol o l’utilizzo di alcuni farmaci può influire. La reazione infiammatoria, inoltre, si scatena spesso con traumi, ferite accidentali e ferite chirurgiche, nonché infezioni come quelle del virus dell’herpes oppure persino con le scottature solari. Altri fattori che possono scatenare i sintomi sono i cambiamenti ormonali e le cattive abitudini alimentari.

