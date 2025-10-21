Espulsi dalla città i 180 tifosi fermati dalla polizia alla vigilia della sfida di Champions League PSV Napoli

PSV Napoli, la situazione dei tifosi fermati dalla polizia

Nella serata di oggi ritornerà la Champions League e tra le gare in programma ci sarà PSV Napoli, una sfida molto attenzionata sia dal punto di vista del campo, essendo una buona occasione per fare punti per entrambe le squadre, sia dal punto di vista dei tifosi conoscendo i precedenti dei due gruppi ultras. Nella serata di ieri però alcuni tifosi napoletani sono stati fermati dalla polizia olandese per aver violato la zona rossa istituita dal sindaco di Eindhoven per tenere separati i supporter italiani e quelli olandesi, soprattutto nei loro gruppi organizzati.

I tifosi trattenuti dalle forze dell’ordine sono 180 che nella serata sono stati interrogati e successivamente rilasciati ma con il divieto di rimanere in città nonostante la presenza del biglietto per la sfida di questa sera, la decisione del primo cittadino della città olandese arriva dalla volontà di evitare possibili disordini e scontri tra i gruppi di tifosi organizzati che avrebbero potuto creare danni alla città, ai suoi abitanti o agli altri tifosi in trasferta. Solo poche settimane fa infatti un gruppo di ultras italiani, più precisamente romanisti, è stato protagonista di scontri nel centro città di Nizza con la polizia e i tifosi avversari.

PSV Napoli, le parole della polizia olandese e del Ministro Tajani

Le forze dell’ordine che hanno fermato i tifosi partenopei alla vigilia di PSV Napoli li hanno descritti come un gruppo numeroso con un’atmosfera che lasciava presagire la possibilità di disordini nel centro città di Eindhoven, a questo poi si è aggiunto l’ignorare le richieste della polizia di allontanarsi da quella zona di città, portando così al fermo. Sulla vicenda si è espresso anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che sui suoi profili social ha dichiarato di star seguendo il caso di questi tifosi e che l’ambasciata italiana invierà personale e agenti della Digos per gestire la situazione.

Il motivo dietro all’operazione della polizia olandese sta anche nella conoscenza del tifo organizzato olandese, e in particolare di quello del PSV Eindhoven, che insieme a quello del Feyenoord è uno dei più caldi in Olanda e che spesso ha creato disordini e scontri nelle partite di campionato come in quelle europee degli anni passati. Oltre all’annullamento dei biglietti validi dei tifosi espulsi dalla città per alcuni si valuta anche il daspo con le forze dell’ordine olandesi che hanno passato i fascicoli alla Questura di Napoli che avrà poi il potere di decidere.