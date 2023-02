PSV-Siviglia, invasore di campo tenta di aggredire Dmitrovic/ Video, lui lo stende

Invasione di campo avvenuta ieri sera in occasione della sfida di Europa League PSV-Siviglia, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League. La compagine andalusa ha terminato il match con una sconfitta di due a zero in favore degli olandesi, ma alla fine è comunque riuscita ad ottenere il passaggio agli ottavi di finale grazie alla vittoria per 3 a 0 registrata all’andata al Sanchez Pizjuan. Oltre allo spettacolo dei calciatori, a rubare la scena nel corso dei minuti del match anche un’invasione di campo un po’ sopra le righe, avvenuta quando il risultato era di uno a zero per gli olandesi.

Un tifoso di casa, dopo aver lasciato gli spalti ed essere riuscito ad entrare in campo, si è diretto verso Marko Dmitrovic, il portiere di riserva del Siviglia, schierato in campo al posto di Bono. L’ultras si è diretto con fare minaccioso verso l’estremo difensore della nazionale serba, salvo poi ripensarci. Il guardiano degli andalusi è infatti un colosso alto 194 centimetri per un peso di 100 chilogrammi e ovviamente non si è fatto intimorire dal tifoso che gli si è scagliato contro: appena è entrato nella zona di contatto l’ha bloccato e l’ha poi immobilizzato sul prato, in attesa dell’intervento degli steward presenti a bordo campo.

PSV-SIVIGLIA, INVASORE DI CAMPO CONTRO DMITROVIC: “MI HA SPINTO DA DIETRO…”

Una scena che è durata una manciata di secondi e che ovviamente non ha fatto fare una grande figura all’invasore di campo di PSV-Siviglia. “Mi ha spinto da dietro e ha cercato di colpirmi – sono le parole rilasciate a #DeportePlus nel post-partita da parte di Dmitrovic, mostrando un leggero rossore sul collo – La verità è che volevo colpirlo… Non sono mai stato aggredito, ma so difendermi”.

L’arbitro Orsato, che stava dirigendo il match, ha stoppato subito l’incontro, nel frattempo i calciatori del Siviglia si erano portati in area di rigore per dividere i due. «Se mi attaccano io mi difendo. Meglio che non dica ciò che gli avrei fatto, e fortuna che sono rimasto cosciente del luogo dove mi trovavo», ha aggiunto a Cadena Cope Dmitrovic.

