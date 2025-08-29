Psy, la star di ‘Gangnam Style’ - celebre tormentone del 2012 - sarebbe indagato dalle autorità coreane per l’assunzione di farmaci prescritti da terzi.

Dopo il successo mondiale riscontrato con il brano ‘Gangnam Style’, non se la passa benissimo Park Jae-sang, meglio noto come Psy. L’artista sarebbe infatti indagato dalle autorità coreane per una questione piuttosto delicata e legata all’utilizzo di farmaci che, per la legge del Paese, possono essere somministrati e utilizzati unicamente con prescrizione diretta.

Rifornimento e uso di farmaci psicotropi con prescrizione tramite terze persone; questa sarebbe l’accusa – come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine – ai danni di Psy, noto al grande pubblico per il fragoroso successo di ‘Gangnam Style’, tormentone mondiale del 2012. L’artista coreano, stando alle indagini portate avanti dalle autorità del posto, avrebbe fatto uso di medicinali come Xanax e Stilnox; farmaci psicotropi comunemente utilizzati per combattere stati d’ansia, depressione e disturbi del sonno. La legge del Paese impone una condotta di un certo tipo per il rifornimento e la somministrazione di tali prodotti medici: “Noti per l’alto rischio di dipendenza e assuefazione”. Non è infatti possibile rifornirsi di tali medicinali psicotropi con prescrizione tramite terze persone; condotta imputata proprio a Psy.

Psy e il presunto utilizzo di farmaci con prescrizione di terzi, l’agenzia replica: “Errore e negligenza”

Dopo il clamore della notizia sui guai di Psy con la legge coreana non è tardata la risposta dell’artista, seppur indiretta. Ad esporsi sulla questione spinosa è stata la sua agenzia, la P Nation, con un comunicato stampa. “E’ stato un errore e una negligenza ricevere pillole per dormire tramite terzi” – si legge, come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine – “Psy soffre di un disturbo cronico del sonno e assume farmaci ipnotici prescritti dai suoi medici”. Sempre l’agenzia della celebre voce di ‘Gangnam Style’ ha sottolineato la mancanza di responsabilità contrarie alle leggi coreane sul tema dei farmaci psicotropi: “Non vi è stata alcuna prescrizione per interposta persona; anche se in alcuni casi terze persone hanno ritirato i farmaci per suo conto”.