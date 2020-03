Psycho/ Video, su Rete 4 il remake del film di Alfred Hitchcock (21 marzo)

Psycho va in onda su Rete 4 per la seconda serata di oggi, sabato 21 marzo, a partire dalle ore 23:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1998 negli Stati Uniti d’America che evidentemente rappresenta un remake del famoso ed omonimo film realizzato nel 1960 da Alfred Hitchcock. Il film è stato diretto dal regista Gus Van Sant con soggetto quindi tratto dal famoso romanzo scritto da Robert Bloch mentre la sceneggiatura è stata rivista per la versione cinematografica da Joseph Stefano. Le musiche della colonna sonora sono state gestite da Danny Elfman sono di fatto degli adattamenti alla partitura originale che era stata scritta nel 1960 da Bernard Herrmann, il montaggio è stato realizzato da Amy E. Duddleston e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Christopher Doyle. Nel cast sono presenti tra gli altri Vince Vaughn, Anne Heche, Julianne Moore, Viggo Mortensen, William H. Macy, Robert Foster e Philip Baker Hall.

Psycho, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Psycho. Una donna di nome Marion vive in una cittadina dell’Arizona dove lavora come segretaria all’interno di una importante agenzia. Un giorno il suo capo le chiede di completare una transazione da ben quattrocentomila dollari per il pagamento di una commissione. Tuttavia la donna una volta rimasta da sola ed avendo l’opportunità di mettere le mani su quell’importante quantitativo di denaro non si lascia sfuggire l’occasione e dopo aver preso i soldi si mette in marcia con la propria automobile per arrivare in California dal proprio fidanzato Sam con il quale i preparativi delle nozze sono stati più volte rinviati in ragione degli ingenti quantitativi di denaro che deve dare alla propria prima moglie sotto forma di alimenti.

La donna riesce a mettersi in viaggio ma dovrà affrontare una serie di problematiche tra cui alcuni poliziotti che immediatamente si mettono sulle sue tracce allertati dal suo capo che ha ben capito cosa sia successo e soprattutto deve fare i conti con un improvviso temporale che la costringe a fermarsi al Bates Motel. Marion qui fa la conoscenza del proprietario ossia il giovane Norman il quale sembra essere ossessionato da una madre che costantemente lo richiama della sua camera da letto. Essendo Marion la prima cliente dopo intere settimane di attesa Norman decidete di invitarla a cena e soprattutto di discutere del più e del meno. La donna dopo aver capito di alcuni comportamenti piuttosto psicopatici da parte del giovane decide di far ritorno nella sua stanza e di prepararsi per il viaggio di ritorno anche perché convinta di voler restituire il malloppo al proprio capo. Tuttavia questo non sarà possibile in quanto farà accesso nella sua camera da letto, mentre si sta facendo la doccia, una figura che la pugnala alla schiena più volte.

A questo punto Norman decide di salvaguardare la libertà della madre che si è resa, a quanto sembra, responsabile dell’omicidio per cui prende il corpo della donna lo mette nella sua auto e fai in modo che questi profondi all’interno del lago posto a poche migliaia di metri dal motel. Tuttavia la vicenda non finirà qui in quanto si presenteranno al motel un investigatore privato assoldato dal capo per recuperare il denaro e soprattutto Sam e la sorella di Marion ma tutti dovranno fare i conti con la pazzia di Norman e con una vicenda assolutamente tragica.

