Pubblicità gioco d’azzardo/ Il TAR multa Meta per 750 milioni di euro: cos’è successo

In Italia, fare pubblicità sul gioco d’azzardo è vietato. Ed è proprio per via di questo divieto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha appena approvato la sanzione di AGCOM, nei confronti di Meta Platform Irelands, che avrebbe permesso delle sponsorizzazioni illecite nel nostro Bel Paese.

Meta Platform Irelands, aveva provato a far ricorso all’accusa di AGCOM (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), che il 14 dicembre del 2022, la società di Mark Zuckerberg era stata sanzionata per aver targhetizzato il pubblico italiano mostrandogli pubblicità (su Facebook), relative al gioco d’azzardo.

Pubblicità del gioco d’azzardo su Facebook: sanzione da 750 milioni di euro

La pubblicità del gioco d’azzardo su qualsiasi social network – almeno in Italia – non è ammessa. Ed è per questo motivo che Massimiliano Capitanio, commissario AGCOM, ha fatto sapere che:

“Agcom pretende di fatto che Meta Platforms Ireland sorvegli attivamente i contenuti sponsorizzati e perciò le impone di adattare il proprio modello di business [a] un nuovo regime di responsabilità. La misura del notice & stay down invece rappresenta un ordine specifico limitato ai soli utenti business che hanno pubblicato i post oggetto del procedimento in questione, per i quali Meta già oggi svolge una specifica attività di controllo preventivo che si estrinseca nel rilascio di una autorizzazione scritta alla pubblicazione della singola inserzione“.

Capitanio non ha dubbi, l’AGCOM ancora oggi (e con gli anni in avanti), sarà sempre più importante, affinché gli utenti del web possano navigare tranquilli. Questo gli consente di avere un maggior controllo sui colossi del digitale, e sul loro potere.

Sono troppe le volte dove questi “potenti digitali“, credono di poter avere controllo su tutti, infischiandosene delle leggi in vigore. Ma la sanzione di 750 milioni di euro approvata dal TAR del Lazio ai danni di Meta Platforms Ireland, fa tirare un sospiro di sollievo. Sperando non ricapiti più nulla di simile.

