Pubblicità occulta alle scarpe di John Travolta: Striscia la notizia “pizzica” Sanremo 2024/ Rai si difende

Ancora Sanremo 2024 protagonista su Striscia la notizia. Su Canale 5, alle ore 20.35, Pinuccio si occuperà del nuovo caso di pubblicità occulta che ha investito il Festival della Canzone italiana proprio a pochi giorni dalla maxi multa comminata alla Rai a causa dell’adv a Instagram nell’edizione dello scorso anno. Questa volta al centro del caso ci sono le scarpe di John Travolta, sfoggiate ieri sera all’Ariston. L’attore avrebbe partecipato alla kermesse musicale in cambio di un “rimborso spese” da 50mila euro. L’Agcom ha già ricevuto una serie di segnalazioni e ha presentato un esposto. La Rai, infatti, avrebbe dimenticato di mettere una pecetta sul marchio. Sarà davvero così?

Secondo Striscia la Notizia, no: infatti l’azienda di scarpe, in una news del primo febbraio dedicata alle campagne sui media, ha annunciato una “comparsa speciale” al Festival di Sanremo per la giornata del 7 febbraio. Non è tutto: il presidente del brand di scarpe proprio ieri sera era all’Ariston. Sull’account ufficiale del marchio ha postato, proprio negli istanti in cui John Travolta era sul palco, le immagini dell’attore mentre ballava con Amadeus.

Rai, nuova multa dopo quella per pubblicità occulta a Instagram?

La Rai, dunque, rischia una nuova multa per l’errore commesso sulla pubblicità delle scarpe di John Travolta, come accaduto per quella a Instagram dello scorso anno? Solamente le indagini potranno dirci se la Radiotelevisione Italiana sarà condannata al pagamento di qualche cifra oppure se l’Agcom lascerà correre, “salvando” la Rai grazie a qualche cavillo legale. Proprio pochi giorni fa, infatti, il servizio pubblico è stato condannato al pagamento di 175mila euro per aver fatto pubblicità occulta a Instagram insieme a Chiara Ferragni, sul palco dell’Ariston lo scorso anno in qualità di co-conduttrice. I due hanno infatti aperto l’account Ig di Amadeus in diretta a Sanremo e postato le prime foto del conduttore. Un siparietto simpatico che però non è stato affatto apprezzato da Agcom e Codacons.











