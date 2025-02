Pucci Romano, chi è la mamma di Carolina Castagna ed ex moglie di Alberto Castagna

Carolina Castagna ha più volte ricordato l’adorato padre Alberto Castagna, uno dei più celebri conduttori della televisione italiana, in molteplici occasioni pubbliche. La ragazza è nata nel 1992 dalla relazione tra il padre e l’ex moglie Pucci Romano; la coppia convolò a nozze due anni dopo la nascita della figlia, nel 1994, ma il loro matrimonio non ebbe lunga vita dal momento che, un anno dopo il ‘sì’, arrivò la separazione in seguito ad una relazione intrecciata dal conduttore con l’attrice Francesca Rettondini.

Carolina Castagna, chi è la figlia di Alberto Castagna/ "Mi ha sempre descritta come la sua principessa"

Ma che cosa sappiamo della vita e carriera di Pucci Romano, ex moglie di Alberto Castagna nonché madre di Carolina Castagna? Originaria di Napoli, vive e lavora a Roma nel settore della Medicina: è infatti un medico e in particolare è specialista in Dermatologia e Venereologia, oltre che autrice di svariate pubblicazioni scientifiche.

Francesca Rettondini a La volta buona/ "L'amore con Alberto Castagna? "Mia mamma non aveva pregiudizi"

Pucci Romano e la morte di Alberto Castagna: “Quando lo dissi a mia figlia…“

Pucci Romano e l’ex marito Alberto Castagna hanno così vissuto una storia d’amore negli anni ’90, tramontata un anno dopo il matrimonio. In seguito, tuttavia, i genitori di Carolina Castagna si riavvicinarono negli anni in cui il conduttore fu colpito da alcuni problemi di salute, prima della sua morte avvenuta nel 2005 a causa di un’emorragia interna; dopo la separazione dall’ex marito, inoltre, la donna si legò sentimentalmente a un uomo di nome Stefano, diventato suo secondo marito e con il quale è sposata ormai da diversi anni.

Alberto Castagna, chi era e com'è morto l'ex compagno di Francesca Rettondini/ "Ebbe un colpo di fulmine..."

Nonostante la separazione da Alberto Castagna, Pucci Romano ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con il padre di sua figlia e gli è rimasto al fianco nel suo ultimo periodo di vita. Ricordando il giorno della sua morte, in un’intervista a La volta buona dello scorso anno, aveva raccontato: “Non mi dimenticherò mai quando l’ho detto a mia figlia Carolina, mi spinse via, anche se poi a dir la verità questo momento ce lo aspettavamo tutti giorni ma non si è mai pronti, soprattutto un bambino”. E aggiunse: “Dirle che suo padre non c’era più è stato il momento più duro della mia vita”.